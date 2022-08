Qué canciones lanzarán Cesia, Andrés y Mar tras ganar los tres primeros lugares de “La Academia”

Cesia ganó "La Academia 2022", Andrés quedó en segundo lugar y la gran favorita de muchos obtuvo la tercera posición. (Captura Instagram: @laacademiatv)

Para sorpresa de muchos, Cesia, Andrés y Mar ya se encuentran trabajando en el lanzamiento de sus primeros sencillos como solistas tras ganar los tres primeros lugares de La Academia 20 años. Y es que parte del premio que recibieron consistió en un contrato con Sony Music para grabar tres temas que estarán disponibles en los próximos meses.

Fue Pablo Chagra quien recurrió a su cuenta oficial de TikTok para compartir con sus casi 2 millones de seguidores algunos detalles que recuperó sobre el proceso que están siguiendo los ex alumnos para debutar como solistas. Cabe recordar que Andrés ya cuenta con canciones en sus redes sociales, sin embargo, su siguiente sencillo será su relanzamiento en la industria musical ya como segundo lugar de La Academia.

Desde los estudios de Sony Music, el tiktoker y colaborador del programa reveló que el mexicano que conquistó cientos de fans durante su estancia en el reality cantará Antes, un éxito de Obi Bermudez que encabezó las listas de popularidad hace casi 20 años.

La ecuatoriana buscará destacar en las plataformas musicales con Déjame ir de Paty Cantú, una icónica canción de la artista mexicana que significó una pauta en su carrera como solista tras formar separarse de Mario Sandoval, con quien tenía un dueto pop llamado Lu.

La gran ganadora del reality quiere pisar fuerte con Me rehúso de Danny Ocean, un tema que sonó en todos lados en 2016. Según explicó Pablo Chagra, cada uno tiene arreglos para hacer lucir su voz y en el caso de Cesia su interpretación le recordó un poco a Ariana Grande.

El colaborador de La Academia adelantó que en los próximos días subirá más contenido exclusivo en su TikTok, desde imágenes de las sesiones fotográficas de los ganadores hasta fragmentos de sus interpretaciones.

Así fue la participación de Cesia durante la gran final de La Academia 20 años, un concierto aplaudido por todos los presentes (Foto: Instagram / @laacademiatv)

Aunque las tres canciones son consideradas éxitos, usuarios de redes sociales manifestaron su inconformidad, pues pensaron que cada uno lanzaría un tema original o alguno de los que interpretaron en La Academia, pero no es así.

“Pensé que les iban a sacar canciones originales”. “Pensé que serían sencillos inéditos y no covers”. “Es ahí donde nos damos cuenta que Nelson y Rubí no perdieron nada, todos pueden hacer covers”. “Necesitamos la versión de Laura no está de Mar”. “Pensé que sería algo inédito, sin duda Sony no quiere invertirle más para ganar más dinero”. “Falta el más importante Nelson, por qué nunca aprecian el verdadero talento”, fueron algunas reacciones.

Hasta el momento se desconoce cuándo estarán disponibles sus covers, sin embargo, se espera que no pase de este 2022.

Así fue la participación de Andrés durante la gran final de La Academia 20 años, un concierto aplaudido por todos los presentes (Foto: Instagram / @laacademiatv)

Daniel Bisogno y Pedro Sola lamentaron el triunfo de Cesia en “La Academia”

Fue durante una emisión de Ventaneando donde los conductores compartieron su opinión sobre el último concierto del reality. Pedrito tomó la palabra y confesó que no estuvo de acuerdo con la decisión del público en favor de la hondureña.

“Yo a esta niña Cesia la conozco, que ayer cantó precioso, pero yo no creo que debía de haber ganado. Primero, no es de aquí [México], eso ya es una cosa muy personal. Si se va a quedar a vivir en Honduras qué va a pasar allá... nada, nada va a hacer”, dijo.

“Y acá tampoco”, dijo Bisogno respecto a las oportunidades laborales que la ganadora podría tener en el país. “No tenía que haber ganado jamás”, agregó.

Pero eso no fue todo, el economista de profesión comentó que la personalidad de Cesia le recordaba mucho a Antonia Salazar, ex alumna de la primera generación del reality: “Yo sentía que era como una Toña de la primera generación, hasta habla idéntico”.

Mar también era considerada la favorita del panel de críticos. (Foto Instagram: @laacademiatv)

“Había otra que se llama Mar, ecuatoriana, más lejos todavía pero cantaba más bonito”, comentó Sola. “Tenía más ingredientes como para ser una estrella”, continuó Daniel.

