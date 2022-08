Paulina Pretelini ¿se casó?: la hija de Enrique Peña Nieto fue captada en una boda

Paulina se comprometió en 2021 con su novio (Foto: IG paaulinapepretelini)

Paulina Peña Pretelini es una de las figuras más controversiales de la socialité mexicana, pues al ser hija del ex presidente Enrique Peña Nieto, las miradas alrededor de ella no dejan de estar presentes. Así, a unos meses de que anunciara que próximamente se casaría con su novio Fernando Tena, recientemente fue captada en una boda, lo cuál causó intriga en algunos usuarios en redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Paulina compartió una serie de imágenes con motivos nupciales, pues en la primera fotografía se puede observar el torso de una mujer con un vestido de novia y sosteniendo un ramo de flores. De acuerdo con Quién el evento se habría llevado a cabo la semana pasada en uno de los jardines más exclusivos del pueblo de Jalpa en el Estado de México.

No obstante, en las demás fotos que colocó la hija de Peña Nieto en sus redes sociales quedó claro que, por esta ocasión, no se trataba de su boda, sino que ella fue únicamente una invitada. Y para que no existiera cabida a las dudas, la joven de 27 años colocó una contundente descripción:

“My best friends wedding (La novia de mi mejor amiga)”.

La boda fue de su mejor amiga (Foto: IG paaulinapepretelini)

En el resto de las imágenes se ve a Paulina posando con un vestido lila entallado y con un sencillo cinturón del mismo color. Además, acudió a la celebración con su prometido Fernando Tena, quien no perdió la oportunidad de dejar una mención en la caja de comentarios: “Qué guapa eres”.

Asimismo, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos coincidieron que, en primera instancia, se fueron con la idea de que era boda de Paulina.

“Me emocioné, pensé que era la tuya”. “Yo también creí que era la de ella”. “No olvides compartirnos fotos de tu boda”, acotaron los usuarios de Instagram.

Paulina fue acompañada de su prometido (Foto: IG paaulinapepretelini)

Cabe señalar que la boda a la cual asistió Paulina Peña fue a la de Daniela Ortes, quien es una entrañable amiga de la joven desde que eran niñas e iban al Colegio Miraflores. Además, según Quién, las dos conocidas también asistieron juntas a la misma universidad, ya que estudiaron la carrera de Hotelería en la Anáhuac de la Ciudad de México.

Todo sobre los preparativos de boda entre Paulina Peña y Fernando Tena

Todo comenzó en septiembre de 2021, cuando tras seis años de relación, Paulina Peña dio a conocer que su pareja le había pedido matrimonio en Nueva York, Estados Unidos (EEUU).

Sí un millón de veces. Te amo”, escribió Peña Pretelini desde su cuenta de Instagram en aquel entonces.

PAulina portó un vestido lila (Foto: IG paaulinapepretelini)

Asimismo, poco tiempo después, el periodista Alberto Tavira informó, mediante su columna Política para guapos del medio El Independiente, que la pareja de enamorados escogió Madrid, España, para que sea el lugar donde se desarrolle la ceremonia que se tiene prevista para octubre de 2022.

“CONFIRMADO. La hija de Peña Nieto se casará en España. @betotavira publicó en su columna ‘Política para guapos’ de @ElIndependiente que PAULINA PEÑA PRETELINI y su prometido FERNANDO TENA eligieron la ciudad de Madrid para su boda en octubre de 2022, con 200 invitados”, se pudo leer en la publicación que emitió la cuenta oficial de Cuna de Grillos.

