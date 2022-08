Camilo aseguró que su bebé Índigo era fan de Grupo Firme desde que Evaluna estaba embarazada

Camilo colaboró con grupo Firme (Fotos: Instagram)

A unos días de que Camilo y Grupo Firme confirmaran que próximamente saldrá a la luz su más reciente colaboración, el intérprete de Ropa Cara contó un factor que lo motivó para hacer música con una agrupación muy diferente a su género. Y es que, de acuerdo con él, su hija Índigo es fan de los mexicanos.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el colombiano contó que previo iniciar su vida como padre primerizo, tanto él como Evaluna se enteraron que a los bebés les ayuda escuchar melodías.

“Les voy a contar una historia, cuando Evaluna estaba embarazada de Índigo, nosotros le poníamos canciones a Índigo para ver cómo reaccionaba. Nos dijeron que desde bebés, desde la panza muestran lo que les gusta, adivinen artista favorito de Índigo: Grupo Firme”, comenzó a decir.

Evaluna y Camilo son papás (@evaluna)

En este sentido, Camilo mencionó que a partir de entonces le surgió la idea de una colaboración, por lo que, al tener oportunidad, habló con la banda y así fue que se concretó el próximo sencillo.

“Le poníamos de todo (...) y yo se los dije a ellos, vamos a hacer una canción juntos, el hecho de que tengamos una canción juntos y que aparte sale en dos días es algo que me llena de orgullo a mí y le va encantar a Índigo también y a la tribu”.

Cabe señalar que la canción se llamará Alaska y se estrenará el próximo 18 de agosto, por lo que en días anteriores se ha visto a los artistas compartiendo estudios de grabación y algunos momentos en conjunto.

Desde que el pasado febrero Grupo Firme se reunió con el colombiano Camilo, antes de los Premios lo Nuestro, anunciaron que posiblemente trabajarían juntos en algún proyecto, inclusive compartieron en sus redes sociales que se encontraban juntos en un estudio de grabación.

Camilo contó uno de los motivos por los que decidió colaborar con la banda mexicana.

Pese a que los artistas no hicieron más comentarios respecto a su posible colaboración desde entonces y se pensó que no sería lanzada, hace unos días la agrupación compartió un video en donde se ve a Caz y el intérprete de Vida de rico bailando juntos.

“Felices porque ya viene nuestra colaboración. ¿Todos listos?”, se lee en el video.

Camilo y Evaluna en México

Después del nacimiento de Índigo, Camilo y Evaluna no han parado y en mayo de este año, la pareja fue captada en México.

Y es que se viralizó un video donde se puede apreciar la llegada de los enamorados a un hotel de Monterrey, Nuevo León. Como era de esperarse, se encontraban acompañados de un cuerpo de seguridad que trató de evitar que fueran captados por algunos medios nacionales, sin embargo, en cuanto descendieron del vehículo donde se transportaban las cámaras de Ventaneando lograron recuperar unas imágenes.

Para sorpresa de muchos, los cantantes viajaron a México en compañía de su hija que nació a principios del pasado mes de abril. Las primeras en bajar del carro fueron Evaluna e Índigo, siendo la dulce bebé quien inmediatamente se robó los suspiros de los presentes. Después apareció Camilo y, sin acercarse a los medios, lanzó un saludo.

Aunque el matrimonio no dio ninguna declaración, las imágenes de Índigo rápidamente circularon en internet no solo porque es la primera vez que visita México, también porque sus padres han cuidado no mostrar su rostro en redes sociales. Sin más, las imágenes recuperadas por el programa de TV Azteca demostraron que los cantantes se encuentran muy felices con la llegada de su primogénita y no pretenden despegarse de ella ni un minuto.

