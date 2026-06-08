Jonás Trueba reestrena ‘Los ilusos’: “Era el momento perfecto para terminar la versión que siempre quise hacer”

Tráiler de 'Los ilusos 13 13', nueva versión de 'Los ilusos', película dirigida por Jonás Trueba en 2013 y protagonizada por Francesco Carril y Aura Garrido.

Mantener una película viva en los cines es una tarea que cada vez se ha vuelto más ardua. Desde la llegada de las plataformas, la ventana entre el estreno en salas y su llegada a streaming se ha ido estrechando, hasta el punto de que hay películas que pueden durar apenas una semana dentro del circuito antes de poder verse de forma online. Hay casos excepcionales, como el reciente éxito de Obsession, que ha obligado al estudio a demorar su lanzamiento en digital cuando a España aún no ha llegado a cines, pero productores y cineastas cada vez tienen que ingeniárselas más para solventar el problema.

En un contexto así, casi parece una temeridad reestrenar una película que ya tuvo un modesto recorrido por salas, pero si hay un adjetivo que ha caracterizado precisamente a Jonás Trueba (Madrid, 1981) es precisamente el de iluso. El cineasta se dio a conocer al gran público con Todas las canciones hablan de mí, que le valió la nominación al Goya a Dirección Novel, pero fue con la segunda película, Los ilusos, con la que sentó las bases de lo que sería posteriormente su obra. “Cuando hicimos Todas las canciones hablan de mí quería ser director de cine, tenía esa idea de lo que consiste dirigir una película, estar en todo, intervenir en todo. Con Los ilusos aprendimos a dejarnos llevar, a ser más intuitivos, a confiar más unos en otros. La diferencia es que en mi primera película quería controlarlo todo, como si no te fiaras de lo que tienes a tu alrededor. A partir de esta película eso empezó a cambiar", cuenta Trueba a Infobae con motivo del estreno de Los ilusos 13+13, una nueva versión de la película que lo cambió todo.

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“Siempre tuve el anhelo de hacer esto, de dar una segunda oportunidad a la película. La primera versión se estrenó en 2013 con bastantes limitaciones. Ya poco después sentía que esta película merecía otra oportunidad”, cuenta el director, quien menciona una reciente retrospectiva en el Centro Pompidou como la excusa perfecta para rebuscar en su propio archivo y tomar la decisión que llevaba tiempo meditando. “Fue el momento perfecto para terminar la versión que siempre quise hacer, aunque durante mucho tiempo no tuve los recursos ni el tiempo para volver al negativo original”. La trama sigue igual: un joven director de cine (Francesco Carril) deambula por Madrid entre recuerdos, encuentros con amigos, citas románticas y mucho, muchísimo cine.

El director de cine regresa a los cines con una nueva versión de una de sus películas más importantes.

La misma película, pero muy diferente

Trueba filmó la película originalmente en color, pero para abaratar otros procesos paralelos decidió hacer la película en blanco y negro. “Aunque queríamos rodarla en blanco y negro para homogeneizar elementos de arte, vestuario y luz, el negativo original estaba en color. Nuestra obsesión por el blanco y negro nos permitió hacer ciertas cosas, pero ahora, al dejar asomar el color, me doy cuenta de que no traiciona la idea original. El color estaba ahí, simplemente no lo veíamos. Esta nueva versión permite que dialoguen la original de 2013 y los ajustes de color actuales“, explica sobre esta rebautizada Los ilusos 13+13, aunque puntualiza que no se trata de un remontaje. “Valoramos la tentación de quitar o recuperar secuencias, pero nos dimos cuenta de que eso ya sería otra cosa. Sentimos que la película era como era, muy trabajada en montaje. No quisimos manipularla ni traicionarla, solo intensificarla, crear una versión que es la misma pero mejor, que se ve y se piensa mejor desde la distancia. El color la hace más divertida y resalta el costumbrismo y el humor que ya tenía, además de responder mejor a la energía intuitiva con la que fue hecha”.

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Este viaje atrás en el tiempo le ha permitido a Trueba no solo reencontrarse con aquella película que siempre soñó, sino también comprobar cómo en ella estaban muchas de las semillas que fueron creciendo con su cine posterior, desde La reconquista hasta Volveréis. “Con los años, al ver la película de nuevo, he descubierto detalles e intuiciones que apuntábamos entonces y que después he seguido desarrollando en otras películas. Siento que Los ilusos es una carta enviada al futuro, que ahora me devuelve cosas de aquel momento y también de mí ahora, como si hubiéramos intuido mucho más de lo que sabíamos. El espíritu original era libre y saltarín, y el blanco y negro, aunque práctico, le daba una seriedad que no era la intención”, desarrolla el cineasta.

El director y guionista de cine Jonás Trueba.

Cuánto ha cambiado Madrid

Haciendo el ejercicio de revisitar —o descubrir— Los ilusos, uno también puede observar lo mucho que ha cambiado Madrid en estos 13 años, la ciudad que Trueba lleva retratando desde siempre como nadie. “Suelo pasear por la ciudad buscando lugares para filmar antes de que cierren. Muchos de los que salen en mis películas ya no existen. Madrid está sometida a cambios constantes, como otras grandes ciudades. Quizás ahora el proceso se ha acelerado, pero es natural. La ciudad nos ha elegido a nosotros tanto como nosotros a ella; filmo en Madrid porque me toca y porque me gusta, aunque no es fácil rodar aquí“, señala el cineasta, quien sin embargo se siente orgulloso de algo que ha pervivido.

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“Me alegra que en Los ilusos salgan seis cines de Madrid y que los seis sigan existiendo hoy; el Pequeño Cine Estudio, los Verdi, los Ideal, los Golem, la Filmoteca... Sin embargo, muchas otras cosas han desaparecido, incluso amigos, como Luis Miguel Madrid, que murió de COVID. Cuando rodábamos, era un momento de crisis y se veían muchos comercios cerrados o a punto de cerrar. Ahora la ciudad se está estandarizando, con las mismas tiendas y franquicias en todas partes. Es triste asistir a esa estandarización", reconoce Trueba, quien añade que esa estandarización se ha extendido también al propio cine. “Ahora las plataformas imponen cámaras, códecs y modos de montaje. Te marcan todo y eso es inquietante. A veces es mejor hacer una película más barata y ser más dueño de ella, depender menos de otros. Me preocupa como espectador la homogeneización de la imagen, que incluso en películas premiadas veo una imagen muy estandarizada, como de cine probeta o prefabricado por plataformas”.

Imagen de 'Los ilusos 13+13'

Películas de ilusos y para ilusos

En 2013, y a raíz de la propia película, Trueba fundó la productora Los Ilusos Films junto a otros miembros del equipo, como Aura Garrido, Francesco Carril, Itsaso Arana, Vito Sanz o Javier Lafuente, junto al que empezó la aventura y con el que realizó una película desprovista de cualquier subvención u otro tipo de ayuda. “No queríamos ser dependientes de ciertas instituciones, televisiones, ejecutivos o distribuidores. Construimos nuestra propia dependencia, una red de dependencia de nosotros mismos. Había otras películas en ese momento importantes en un sentido parecido; Los ilusos coincidía con otras películas en el aire de los tiempos, pero quizás fue la que marcó más claramente ciertas pautas, cogimos un impulso que nos ha durado todos estos años”.

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Esa forma de hacer cine es lo que ha convertido a Jonás Trueba en una de las figuras más libres e independientes de toda la industria. “Soy muy consciente de que mi libertad o independencia consiste en esa red de confianza que se genera con Los ilusos, con un grupo de técnicos y actores que hemos ido renovando. Eso nos ha hecho ser más dependientes de nosotros mismos. En paralelo, hemos ido viendo cómo la industria ha cambiado mucho, se han establecido las plataformas que hace 13 años no estaban aquí produciendo todo", reconoce, y envía un mensaje de esperanza. “Creo que hay que defender la idea de que las películas pueden seguir vivas más allá de su estreno y no morir dos semanas después, ni quedar enterradas en una plataforma. Me gustaría seguir colaborando con distribuidores y exhibidores para revivir películas de hace años, no solo las mías, sino en general. Es importante que los cineastas y los exhibidores impulsen iniciativas para mantener vivas las películas”.