Por qué los hijos de Jenni Rivera cerraron la tienda de ropa dedicada a la “Diva de la Banda”

El viernes 12 de agosto los hijos de Jenni Rivera confirmaron el cierre de la primera y única restante de las boutiques que venden mercancía relacionada con la cantante (Foto: Francisco Rodríguez/Cuartoscuro)

Luego de que se rumorara que la tienda de ropa de Jenni Rivera ya no estuviera vendiendo y mantuviera las puertas cerradas por varias semanas, el viernes los hijos de la Diva de la Banda confirmaron que cerraron el negocio.

Desde hace unos días había trascendido que supuestamente la tienda Jenni Rivera Fashion (JRF), la cual está localizada en California, Estados Unidos, estaba cerrada a causa de problemas administrativos que estaban atravesando los hijos de la cantante ahora que ellos se hacen cargo de este negocio y no su tía Rosie.

No obstante, según aclararon a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la tienda, sí se cerrará la tienda de forma física, pero no en línea, y no se debe a problemas con las finanzas o la administración, sino que están planeando una restructuración de varias cosas acerca de los productos que venden.

“Queridos clientes y fans de Jenni Rivera, después de una cantidad cuidadosa de consideración, hemos decidido cerrar temporalmente nuestra tienda en Huntington Park. El último día de la tienda será el viernes 19 de agosto. Esto nos dará la oportunidad de concentrar nuestra energía en una renovación completa del producto y nuevos proyectos de Jenni que hemos estado planeando”

Agregaron que su tienda en línea estará en completo funcionamiento y que el equipo de JRF seguirá trabajando para poder dar a los fans de la intérprete de Mariposa de Barrio sorpresas.

“Nuestra tienda en línea seguirá abierta en www.jenniriverafashion.com con un equipo completo para atender sus necesidades de servicio al cliente. Sabemos que esto puede ser una gran sorpresa para muchos de ustedes, pero tenemos en mente muchas nuevas y emocionantes cosas para JRF y no podemos esperar por mostrarles qué”, se lee en la misiva.

Aunado a ello, Jacqie Rivera y Johnny publicaron un video en el que ambos nuevamente confirmaron la información y confesaron que hacer el cierre de la tienda física representó un momento difícil para todos ellos.

“Estamos aquí para dar un anuncio. Primeramente, les queremos dar las gracias a todos ustedes, los fanáticos de mi mamá, por darle tanto amor durante todos estos años. Verdaderamente, se les aprecia muchísimo (...) Queremos darles un anuncio que no es fácil para decir, pero hemos llegado a una decisión, que no fue tan fácil y no lo tomamos a la ligera (...) hemos llegado a la decisión de que es tiempo de cerrar un capítulo en la vida de Jenni Rivera Fashion”

Recalcaron que el cierre de la tienda se debe a que han planeando hacer varios cambios en la mercancía que vende JRF, pero también porque quieren ofrecer un mejor servicio a las personas que estén interesadas en comprar en línea, principalmente aquellas que se encuentran en el extranjero y esperan abrir una nueva tienda en una mejor ubicación y con mejores instalaciones.

Son los hijos de Jenni Rivera quienes han tomado las riendas de las empresas que están a nombre de la "Diva de la Banda", esto luego de que su tía Rosie renunciara a su puesto (Foto: Instagram/@jenniriverafashion)

Johnny enfatizó que todos se están esforzando por trabajar de forma rápida para llegar a las metas que tienen con JRF, pues saben que muchos fans viajaban desde diferentes partes del mundo sólo para poder vivir la experiencia de comprar productos en la tienda. Asimismo, agradeció el apoyo y comprensión de esta situación.

Gran parte de los fans de Jenni Rivera reaccionaron en redes sociales con tristeza, pero desearon que los hijos de la Diva de la Banda cumplan con su palabra de mejorar la tienda de su fallecida mamá.

“Qué tristeza, gracias a Dios cumplí mi sueño de estar en la tienda hace un año”, “Primero, estoy tan emocionada de que los chicos están involucrándose más y, segundo, gracias por su trabajo y tiempo”, “Nunca llegué a ir, pero estoy muy orgullosa de verlos haciendo cosas difíciles y haciendo las cosas correctas”, fue como se expresaron algunos usuarios en apoyo a los Rivera.

