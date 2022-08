Natalia Téllez reveló los prejuicios que tenía sobre Jacky Bracamontes

La conductora reveló que su convivencia en Netas Divinas hizo que se disolvieran esas ideas (Foto: Ig natalia_tellez)

En la más reciente edición del programa Netas Divinas, Natalia Téllez confesó que tenía ciertos prejuicios sobre Jacky Bracamontes, opiniones sobre la conductora que otras personas le habíen influido.

La presentadora creía que su colega era una mujer demasiado apegada a costumbres arcaicas a pesar de que ella siempre la ha tratado bien: “Yo le tenía un prejuicio subconsciente a Jacky y porque siempre ha sido linda conmigo, siempre ha sido un buen ser porque lo es y yo, tampoco la llevaba mal, pero mi idea de ella era como una señora muy fresa, como apretada, como muy consevadora”, mencionó.

Cabe señalar que Jacky Bracamontes constantemente invitaba a Téllez para que fuera mamá, pero el mismo programa de Unicable contribuyó para que pudieran limar asperezas y que se disolvieran las ideas preconcebidas que tenía sobre ella:

“Me gusto convivir con ella y cuando se fue le dije ‘es cabr..n este programa porque yo no convivo generalmente con una chava como Jacky y ella con mucha dulzura, porque tuvo mucha paciencia, se me hace muy bien ser, es bondadosa y dije ‘mira si es una persona consevarodra, su escala de valores y la mía, superficialmente son distintos pero en lo más importante son iguales” dijo también.

Natalia Téllez pensaba que Jacky Bracamontes era muy conservadora (Foto: jackybrv / Instagram)

Hace poco tiempo, Natalia Téllez había explicado la verdadera razón por la que se distanció de Galilea Montijo. Todo comenzó cuando Paola Rojas -también presentadora del programa- puso sobre la mesa un tema muy polémico, la toxicidad que puede existir detrás de las decisiones que se toman. La primera en contar su experiencia fue Natalia, quien confesó que suele platicar al respeto con su terapeuta.

“Yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerle límites, entonces llego al punto de... no desechar, pero alejarme de la gente que quiero mucho porque no tuve la valentía de hablar como un adulto”, declaró.

La maternidad de Natalia Téllez

Natalia Téllez dio a luz a su primogénita a finales de enero pasado, luego de meses de compartir detalles de su embarazo con el público de su programa Netas divinas, donde programa a programa dio pormenores de la espera de su bebé, a quien procreó junto a su pareja, el fotógrafo Antonio Zabala.

Natalia Téllez junto a su bebé (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

Desde el nacimiento de la pequeña Emilia, Natalia ha compartido también en sus redes sociales aspectos de esta nueva faceta de su vida: la maternidad, y en su perfil de Instagram es posible ver a la presentadora en situaciones cotidianas con la bebé, quien llegó a cambiar la vida de la también actriz.

Sin embargo, no todo ha sido “color de rosa” en esta flamante maternidad, pues la ex conductora de Telehit reveló creer que tiene un tipo de depresión post parto, debido a que ha experimentado muchas emociones, no todas ellas placenteras ni positivas, en un muy corto tiempo.

En el programa que conduce al lado de Consuelo Duval, Paola Rojas, Daniela Magún y ahora Galilea Montijo, la actriz de la serie Ninis se sinceró y confesó que ha pasado por momentos nada luminosos en esta etapa como madre, por lo que cuestionó si ese remolino de emociones “es normal o no”.

“Yo no sé si es depresión postparto, pero lo que siento es, en una misma hora o hasta media hora, 20 minutos, la alegría, la felicidad más infinita y después siento el infierno, el miedo y terror más profundo, pero en un lapso de tiempo digo ‘esto no es normal”, comenzó.

