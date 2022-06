Aracely Arámbula y Andrés Palacios arrancaron grabaciones en “La Madrastra” y los criticaron en redes sociales

Así se ven Aracely Arámbula y Andrés Palacios en sus papeles (Fotos: Instagram/@televisa_espectaculos/@tvnovel.lasn-)

Las telenovelas son el producto cultural más popular de México, pues desde hace décadas se han exportado a más de 50 países títulos de gran renombre. Por ello la “fábrica de sueños” desde hace algunos años se ha dedicado a revivir sus más grandes clásicos en el formato más popular de la actualidad, las series. Aunque el éxito no ha sido el esperado, Televisa no se ha dado por vencido y por ello ya arrancó las grabaciones de uno de sus melodramas más aclamados: La Madrastra.

Como ya se había anticipado aquí en Infobae México, Aracely Arámbula y Andrés Palacios serán los nuevos protagonistas del refrito que ya prepara la televisora de San Ángel y ahora no solo lo confirma Televisa, sino incluso compartió las primeras imágenes oficiales de ellos en sus papeles de María Fernández Acuña de San Román y Esteban de San Román. Pese a la euforia que esto podría provocar en los amantes de las telenovelas, la primera impresión -que es la que cuenta- no ha sido positiva.

En redes sociales las comunidades dedicadas a la televisión mexicana han desaprobado por completo a su protagonista masculino, pues aseguran que no hay comparación con César Évora, a pesar de que la que durante un largo tiempo se ha robado los créditos es su actriz Victoria Ruffo. A eso se han sumado diversos comentarios en donde los primeros vestuarios tampoco han satisfacido hasta a los fans más tranquilos, pues la elegancia que manejaba dicho melodrama, parece haber terminado.

Aracely Arámbula no ha hablado del proyecto (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

Sin piedad y adjudicando que la mano de Fábrica de Sueños ha sido responsable de dicha atrocidad, los fans ya han dejado sus comentarios negativos en las redes sociales de Televisa Espectáculos, con la esperanza de que sean escuchados y que por el hecho de haber empezado de manera reciente puedan corregir aquellos errores que aparentemente no serán personas si siguen ocurriendo.

“No es posible que no respeten nada en la actualidad, se perdona que a todo el elenco le bajaran más de 20 años, pero ¿ni siquiera les alcanza para una ropa adecuada?”. “De por sí la idea de tener a Andrés Palacios no le encantó a la gente y luego lo sacan con tenis y jeans de mezclilla, de verdad que horror”. “Las telenovelas han muerto y es por culpa de sus mismos ejecutivos y productores que no piensan en nada nuevo y mucho menos tienen la decencia de hacer algo digno o similar a sus proyectos originales”. “Son los más grandes clásicos de la empresa y son tratados como novelas de tres pesos hechas por Juan Osorio”, expresaron en redes sociales.

El actor nació en Chile, y desde muy temprana edad vive en México (Foto: Televisa)

El proyecto consiste en actualizar las telenovelas clásicas de mayor éxito, inicialmente en formatos cortos de 25 episodios, pero aparentemente esta será la primera adaptación con más contenido. La productora encargada de llevar a cabo el nuevo clásico es Carmen Armendáriz, por lo que incluso se aseguró que en su última visita adelantó que tiene la producción bajo control.

Las versiones de “La Madrastra”

Aunque existió una versión previa, la telenovela mexicana producida por Salvador Mejía en el 2005 resulta ser el referente cultural para la mayoría de los mexicanos. Es una nueva versión de la historia homónima del dramaturgo chileno Arturo Moya Grau, bajo la adaptación libre de la guionista y actriz Liliana Abud. Está considerada como una de las cinco telenovelas de Televisa más exitosas de todos los tiempos, dicho por la misma empresa.

El formato ha sido muy popular en diferentes décadas (Foto: Infobae/ Instagram/@televisa_espectaculos)

Vivir un poco fue producida por Valentín Pimstein entre el 29 de julio de 1985 y el 14 de marzo de 1986; fue protagonizada por Angélica Aragón y Rogelio Guerra. Aunque no llevó el mismo título es la misma historia.

