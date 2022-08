Maite Perroni y Andrés Tovar confesaron su deseo por convertirse en padres: “Sí está dentro de nuestros planes”

Maite Perroni y Andrés Tovar confesaron su deseo por convertirse en padres durante una entrevista con VLA (Foto: Instagram: @Maiteperroni)

Maite Perroni y Andrés Tovar han estado envueltos en la polémica desde que confirmaron su romance. Y es que comenzaron su noviazgo poco después de que el productor y Claudia Marín pusieron fin a su matrimonio, desatando así rumores de una supuesta infidelidad. Pero eso no es todo, también se ha especulado sobre la posibilidad de que la también cantante esté embarazada.

Fue a mediados de julio cuando la exintegrante de RBD levantó sospechas entres sus seguidores cuando fue captada con lo que parecía ser un baby bump y usando ropa holgada, sin embargo, la intérprete de Tú y yo aseguró que las versiones son falsas, aunque no descarta formar una familia con el productor.

Estas últimas declaraciones las dio para el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría: “No estoy embarazada, pero sí está dentro de nuestros planes, y estamos con mucho trabajo, muchas ilusiones, muchos planes, y ya los compartiremos nosotros en su momento y tiempo cuando sean realidad”, remarcó.

(Foto Instagram: @atovarp)

La protagonista de Oscuro Deseo de Netflix hizo una pequeña radiografía de todas las controversias en las que se ha visto envuelta desde que anuncio su romance con el también productor Andrés Tovar y lamentó todas las especulaciones que se han hecho de su vida personal.

“Desafortunadamente nuestra historia se ha ido llenando de muchas interpretaciones a lo largo del tiempo y nosotros queremos compartir la que sea realmente en el tiempo y en el momento oportuno, y ahorita estamos viviendo otra etapa, y cuando eso suceda vamos a ser los más felices de que llegue ese momento, por supuesto”, evocó.

Para finalizar, la pareja de histriones fueron cuestionados por las cámaras de VLA sobre la demanda que entablaron en contra de una publicación nacional: “Ya se cumplió un año de la demanda, sigue en pie esa orden del juez de no poder publicar nada de nosotros o habrá 36 horas de arresto para el dueño de la revista”, subrayó Andrés Tovar.

Fotos: Instagram @maiteperroni / @atovarp / @claudia3martin

El conflicto comenzó a mediados del 2021, cuando según la Revista TVyNotas aseguró que Claudia Martín notó que el celular de su entonces pareja sonaba demasiado, así que revisó la pantalla y descubrió que la persona quien le escribía estaba agendada como “Maite P”.

Aparentemente, esto desató una fuerte discusión entre ambos y terminó con Andrés Tovar confirmando que tenía una relación extra marital con la intérprete de 39 años, Maite Perroni.

Más tarde que temprano, la actriz que dio vida a Victoria Mejía en el melodrama Un camino hacia el destino compartió un comunicado de prensa por medio de sus cuentas donde anunció su separación con Andrés Tovar. Desde ese entonces, ambos personajes involucrados señalaron que tomarían acciones legales en contra de la revista mexicana.

Foto: Captura de Twitter/@claudia3martin

Pese a los señalamientos iniciales en lo que estuvo expuesto la relación entre ambos famosos, a principios de junio Maite abrió una puerta hacia su intimidad para compartir que se encuentra muy feliz con Andrés Tovar y explicó que la razón por la que probablemente las especulaciones en torno a su romance tomaron fuerza hace unos meses fue su silencio.

“Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Al no haberlo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”, resaltó para las cámaras de Despierta América.

