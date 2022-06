Maite Perroni defendió su romance con Andrés Tovar y confesó si desea convertirse en madre

Fotos: instagram / @atovarp

Maite Perroni defendió su romance con Andrés Tovar luego de que en los últimos meses han estado envueltos en la polémica por mantener su relación en privado -situación que desató rumores sobre una presunta infidelidad del productor a su entonces esposa-, y enfrentó las especulaciones que apuntan ya estarían esperando su primer hijo juntos.

Aunque la ex integrante de RBD ha procurado mantenerse al margen del escándalo, hace unas horas sostuvo un encuentro con los medios en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y como nunca antes abrió una puerta hacia su intimidad para compartir que se encuentra muy feliz con Andrés Tovar y explicó que la razón por la que probablemente las especulaciones en torno a su romance tomaron fuerza hace unos meses fue su silencio.

“Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Al no haberlo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”, dijo para las cámaras de Despierta América.

Bajo este contexto, la protagonista de Cuidado con el Ángel habló sobre el proceso legal que inició en contra de una revista de circulación nacional al ser señalada como presunta amante de Andrés Tovar cuando todavía estaba casado con Claudia Martín. A pesar de que no quiso profundizar en detalles, defendió su postura sobre dichas acusaciones y de cierta manera defendió que su romance inició cuando el productor y la actriz ya estaban separados.

“Estamos actuando legalmente al expresar nuestro punto de vista y al actuar en contra de este medio de comunicación. Hubo obviamente momentos muy personales, muy íntimos en donde fue muy difícil, pero al mismo tiempo tenía una que armarse de la verdad y de la historia que realmente se estaba viviendo y disfrutarla en esa autenticidad porque no había nada que esconder”, agregó.

Tras la polémica que se desató, la pareja ha tomado otra postura frente a los medios, pues hace unos meses comenzaron a compartir contenido juntos en sus redes sociales y se dejan ver juntos en diferentes lugares: “Creo que nosotros podemos compartirnos libremente y con una sonrisa, disfrutando de la relación que tenemos y con mucho amor”, dijo Maite Perroni.

Respecto a los rumores sobre un posible embarazo, Maite Perroni no quiso profundizar en el tema porque es una especulación, sin embargo, se sinceró sobre su deseo de convertirse en madre: “Por lo pronto no, no estoy en este momento considerándolo. La vida y los tiempo se acomodarán y ya será cuando tenga que ser”.

