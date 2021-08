Claudia Martín y Andrés Tovar están oficialmente divorciados

Claudia Martín y Andrés Tovar habrían firmado acuerdo de confidencialidad (Fotografía Instagram: claudia3martin)

Tras la polémica que se desató hace unos meses por la supuesta infidelidad de Andrés Tovar a Claudia Martín con Maite Perroni y la llamada telefónica donde la actriz extorsionó al productor para obtener dinero, se dio a conocer que ya han firmado el divorcio.

Según la revista TVNotas, la pareja habría firmado el divorcio desde hace aproximadamente 15 días, por lo que quedarían oficialmente divorciados, pero no se había dado a conocer la noticia debido a que ambos acordaron en que se creara un acuerdo de confidencialidad, el cual impediría que declaren sobre el tema.

Anteriormente, la misma revista sacó a la luz la supuesta relación extramarital entre Andrés Tovar y Maite Perroni, rumor que posiblemente fue divulgado por la propia Claudia Martín según un audio en el que se pudo escuchar una llamada entre los ex esposos.

Koko Stambuk, ex pareja de Maite, desmintió posteriormente los rumores que afirmaban su relación se había terminado debido al amorío de la ex RBD con el productor mexicano. En una entrevista para Despierta América, el cantante le mandó el siguiente mensaje a Perroni: “Nada, que esté tranquila. Que todo son mentiras de la TV Notas. No hay que creer nada, ni lo de Maite, ni lo mío. No es verdad, todo es mentira de TV Notas”.

En una llamada revelada por el programa Hoy, Claudia Martín confesó implícitamente haber sido ella quien filtró la falsa noticia a la revista y le pidió dinero a Andrés Tovar para declarar y desmentir el rumor.

“Yo necesito que desmientas todo el tema de que me encontraste mensajes en el celular porque es mentira”, dijo Andrés Tovar en la llamada grabada, a lo que Claudia le respondió: “No voy a salir a desmentir nada”. “¿Es verdad o es mentira eso?”, contestó el productor, “Es mentira, pero ..”, “¿Qué te cuesta?”, “No tengo porqué hacerlo”, dijo la actriz.

“Tu bronca hoy por hoy es: ‘yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar’. ¿Cómo vas a cerrar bien para que tu esposa, de hoy por hoy, esté tranquila? Que me ayudes económicamente”, afirmó Claudia.

El abogado de Maite Perroni, Guillermo Pous, afirmó que la actriz presentará una demanda en contra de Claudia por difamación y daño a su imagen pública.

“Inicio aclarando que no existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres. Maite, como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental por lo cual no está impedida, de manera absoluta, moral o éticamente para relacionarse con nadie”, dijo Pous en una entrevista para Ventaneando.

Pous continuó aclarando la situación de la ex pareja: “Por otra parte, el señor Tovar no estaba ya en una relación, independientemente que siga casado, ya no se encontraba en una relación sentimental con su actual esposa, por lo cual jamás existió esta tercería como lo requiere hacer notar la señora Martín”.

En el podcast Se regalan dudas, Maite contó que su relación con Andrés finalizó en buenos términos y no han vuelto a enamorarse: “Fue difícil y fue al mismo tiempo fue adulto, fue sano. Fue liberador aunque se oiga raro, pero sí, porque ya estábamos en etapas diferentes, ya estábamos caminando hacia lugares diferentes y era difícil poderte sentar y verte a los ojos y decir ‘Se acabó, ¿verdad?’”.

