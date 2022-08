Los memes más divertidos que dejó la llegada de RuPaul’s Drag Race a México

La aclamada franquicia anunció su llegada a México y en redes sociales usuarios reaccionaron con memes (Foto: Capturas de pantalla Twitter)

La emoción de miles de internautas se ha hecho evidente en las redes sociales después de que el pasado lunes se anunciara la tan esperada llegada del reality show RuPaul’s Drag Race a México.

Fue a través de un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de World of Wonder, productora del exitoso reality show, que se convocó a las queens, kings y todas las ramas que hay para la primera emisión de RuPaul’s Drag Race en tierra Azteca.

Cabe mencionar que la aclamada franquicia a logrado posicionarse como uno de los realitys shows más exitosos y aclamados por la comunidad LGBT+, lo que la ha catapultado a tener presencia en países como España, Canadá, Reino Unido, Tailandia y Holanda.

Por ello, en redes sociales miles de internautas expresaron su emoción tanto por participar como por ver cómo será la edición mexicana de RuPaul’s Drag Race y, con dicho precedente, era de esperarse que se hicieran presentes los siempre confiables y divertidos memes.

“World of Wonder está buscando a las mejores Drag Queens de México: llamando a todas las Drag Queens, ¡los productores de RuPaul’s Drag Race quieren saber de ustedes!”, fue el mensaje con el que la aclamada franquicia anunció su llegada a tierra azteca, dejando a su paso una enorme cantidad de mensajes de celebración y emoción para la comunidad fanática del reality show.

No obstante, México no será el único país que podrá disfrutar de su propia edición de RuPaul’s Drag Race pues, junto con el anuncio de su llegada a tierra azteca, también se dio a conocer que el reality show tendrá presencia en Brasil y Alemania.

El aclamado programa que ha logrado posicionar a RuPaul Andre Charles como uno de los íconos de la comunidad LGBT+ comenzó sus emisiones en Estados Unidos y hasta el momento dicha edición original cuenta con 14 temporadas y ha ganado 24 premios Emmy, incluyendo la categorías de Mejor Reality y Mejor Conductor.

El éxito del formato ha sido tal que ha originado diferentes franquicias también en Francia, Italia, los países que conforman Oceanía, así como diferentes formatos del concurso como All Stars, sumando en total un total de 35 emisiones.

No obstante, con el anuncio también ha llegado un gran debate en redes sociales, pues mientras algunos argumentan que con su llegada las posibilidades de visibilidad a las Drag Queens aumentan, muchos otros han tomado la noticia para menospreciar el formato de México que ha catapultado el talento nacional a nivel internacional sin la necesidad de tener el respaldo de una gran productora o televisora: La Más Draga.

“Con esto queda enterrado un proyecto que tuvo como jueza invitada a Yuri y a Bárbara del Regil, entonces la verdad yo sí celebro eso” “Igual habrá que ver si la gente detrás de Drag Race México no hace gatas iguales o peores a las de La Más Draga, entonces la verdad yo no me adelantaré a aplaudir tanto”, fueron algunos de los comentarios que expresaron usuarios de redes sociales.

Por su parte, el proyecto que inició como una oportunidad de conocer el arte Drag mexicano con todo el folklor de la tierra Azteca no parará pues se espera que en los próximos días o semanas sea anunciado el promocional oficial y fecha de estreno de la famosa “quinta ola” que ya tiene incluso tres grandes reinas confirmadas - Deseos Fab, Liza Zan Zuzzi y Fifí Estah-.

Con la presencia de ambas franquicias en el país comenzó a correr el rumor sobre una prohibición por parte de RuPaul’s Drag Race México en tener a cualquier participante de La más Draga dentro de sus filas, por lo que las posibilidades de ver a los grandes ídolas mexicanas han disminuido aunque será cuestión de tiempo para conocer quiénes serán las artistas Drag participantes en cada proyecto.

