“Muerto a los 28″: el acoso en línea de Kanye West envió a Pete Davidson a terapia por su relación con Kim Kardashian

Kim Kardashian y Pete Davidson en la Met Gala (Reuters)

Pete Davidson está buscando ayuda por el acoso en línea que ha recibido a manos de Kanye West, dijeron a medios estadounidenses fuentes cercanas al comediante.

Según reportó este martes la revista PEOPLE, desde abril Davidson “ha estado en terapia de trauma en gran parte” debido a publicaciones amenazantes que West ha publicado numerosas veces en las redes sociales mientras Davidson estaba saliendo con la ex esposa del rapero, Kim Kardashian.

“La atención y la negatividad provenientes de Kanye y sus travesuras es un desencadenante [para Pete], y tuvo que buscar ayuda”, dijo la fuente.

La fuente agregó que Davidson, de 28 años, quien recientemente se separó de Kardashian, de 41 años, “no se arrepiente de haber salido con Kim y quiere que quede muy claro que ella no ha sido más que un apoyo para él durante toda su relación”.

“En el futuro, solo quiere concentrarse en su carrera”, agregó la fuente citada por la revista especializada.

Kim Kardashian y Pete Davidson en la Casa Blanca (Reuters)

La semana pasada, Davidson y Kardashian decidieron tomar caminos separados después de nueve meses de noviazgo.

“Kim y Pete han decidido ser solo amigos. Se quieren y se respetan mucho, pero descubrieron que la distancia y sus exigentes horarios hacían muy difícil mantener una relación”, declaró una persona cercana a la pareja al medio Page Six.

Después de que su ruptura llegó a los titulares, West reaccionó en Instagram el lunes por la mañana con una publicación eliminada que mostraba una imagen de un periódico alterado del New York Times con un titular que decía: “Skete Davidson muerto a los 28 años”.

El mensaje de Kanye West tras conocer la separación de su ex mujer de Pete Davidson

En una hora la publicación consiguió más de un millón de “Me Gusta” de los fans del rapero. Posteriormente fue eliminada.

El músico apodó a Davidson “Skete” a lo largo de su enemistad muy pública contra el comediante desde que comenzó a salir con su ex esposa. West, de 45 años, también atacó a Davidson en su video musical para la canción “Eazy”, donde “entierra” vivo al cómico.

Una fuente le dice a la PEOPLE que los respectivos equipos de Davidson y Kardashian se comunicaron con Instagram sobre la publicación.

“Su equipo y el de Kim se han comunicado repetidamente con Instagram para pedir que la plataforma sea un espacio más seguro”, dice la fuente, y también señala que los repetidos ataques de West son una de las razones por las que Davidson “ha estado ausente de las redes sociales”.

West y Kardashian en una foto de 2016 (REUTERS/Andrew Kelly/archivo)

Una fuente cercana a Kardashian también le dijo a PEOPLE que la participación de Davidson en la terapia de trauma no jugó ningún papel en su ruptura. “Kim no tolera este tipo de comportamiento de Kanye”, dijo la fuente.

Kardashian y Davidson habían comenzado a salir en medio del divorcio de Kim con West, con quien comparte cuatro niños: North (9), Saint (6) Chicago (4) y Psalm (3).

La empresaria todavía conserva en Instagram las fotografías que tiene junto a su ahora ex pareja.

Su primer beso ocurrió en octubre, concretamente durante un sketch del famoso programa “Saturday Night Live”. Su romance se hizo oficial en noviembre de 2021. Meses más tarde, ese beso se convirtió en un tatuaje que se hizo Davidson para recordar por siempre el momento. El comediante se escribió en la clavícula los nombres Jasmine y Aladdin.

Su primer beso entre Davidson y Kardashian ocurrió en octubre, concretamente durante un sketch del famoso programa “Saturday Night Live”

Durante el programa Pete Davidson Presents: The Best Friends en “Netflix Is a Joke Fest” a principios de este año, con entradas agotadas, Davidson habló sobre su experiencia saliendo con Kardashian en medio de su divorcio de West, y le habló a la audiencia sobre el falso rumor difundido por West de que tenía SIDA.

En marzo, Kardashian obtuvo una victoria en su proceso de divorcio con Kanye West. La estrella televisiva ha sido declarada legalmente soltera por el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Steve Cochran. El magistrado ha concedido su petición de poner fin a su matrimonio con West pese a las estrategias legales del músico para evitarlo. No obstante, la ex pareja aún tiene que seguir negociando la división de bienes y la custodia de sus hijos.

