Pedro Sola recordó cuando una mujer le propuso tener un hijo juntos: “Si no es un mueble”

Pedro Sola nació el 28 de enero de 1947. (Foto Instagram: @tiopredritosola)

Pocos presentadores de televisión logran ganarse el cariño del público mostrándose transparentes ante las cámaras. Tal es el caso de Pedrito Sola, quien durante su larga trayectoria dentro de Ventaneando ha logrado posicionarse como uno de los conductores favoritos de todo México, incluso, este cariño y sus reacciones ante momentos inesperados -como cuando accidentalmente se comió una mosca- le han abierto las puertas para incursionar en redes sociales a sus 75 años.

Sin embargo, su espacio por excelencia sigue siendo el programa de espectáculos de TV Azteca. De hecho, frecuentemente está envuelto en controversias por sus opiniones sobre distintos temas y esta vez no fue la excepción, sólo que en lugar de criticar artistas o figuras del medio, habló sobre su vida personal. El conductor recordó cuando una mujer, de quien no reveló el nombre, le hizo una propuesta muy particular, le pidió tener un hijo juntos.

Según contó durante una emisión de Ventaneando, todo ocurrió hace varios años, cuando todavía no aparecía en televisión y se desempeñaba como economista -profesión que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México-. Una mujer de su medio laboral le propuso tener un hijo sin las responsabilidades que conlleva ser padre y no aceptó.

Me propusieron tener relaciones íntimas y un hijo también. [Una mujer] me dijo que tuviéramos un hijo y que yo me desligaba de todo problema y de toda obligación con el niño, pero le dije: ‘Si no es un mueble’.

Tío Pedrito, como también se conoce en redes sociales, dejó entrever que no aceptó la inesperada propuesta porque no creía correcto desligarse de un hijo, además de que posiblemente no estaba en sus planes ser padre. También comentó que dicha mujer se habría acercado a él porque era muy guapo en sus años mozos.

“Era yo tan guapo y tan simpático que ella quería tener un bebé conmigo. Cuando estaba chavo arrasaba con todo”, dijo.

Pedro Sola cuando estudiaba en la UNAM, 1969. (Foto: IG tiopedritosola)

“Es que eres muy guapo, Peter, y de joven eras guapísimo”, confirmó Linet Puente.

Aunque Pedrito Sola se negó a concebir un bebé, la mujer siguió con sus planes pero con otra persona y al final logró cumplir su sueño de convertirse en madre: “Ella después se lo dijo a otro chavo muy guapo, no tanto como yo, y tuvo al hijo”.

Bajo este contexto, una de sus compañeras de Ventaneando comentó que la situación hubiera sido completamente diferente: “Si eso se lo hubiera dicho un hombre a una mujer, escándalo”.

Suele compartir imágenes de su día a día en Instagram. (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

El conductor también recordó que durante su juventud solía vestir muy elegante y frecuentemente viajaba a Europa para adquirir sus outfits.

“Además, como cada que iba a Europa, cuando aquí no había ni una garra que vendieran más que horrorosas, entonces yo iba elegantísimo, compraba ropa en Italia y en España. En aquella época no había ‘a meses’, yo llevaba mis dólares”, comentó.

Tú imagínate que en España en los años 70 te daban cuatro o cinco pesetas por un dólar, el dólar estaba a $12.5 aquí [México], entonces ibas y comprabas. Por ejemplo, un par de zapatos carisisímos constaban 700 pesetas, no era nada.

El conductor estudió en la Facultad de Economía de la UNAM. (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Por otro lado, durante otra emisión del programa de espectáculos Pedrito Sola confesó que actualmente está dispuesto a posar desnudo para una revista y entre risas comentó: “Con este cuerpo de vejiga urinaria, lo haría”.

“Yo creo que es un asunto de pudor, cuando yo era joven, incapaz de desnudarme en frente de nadie, a esta edad que tengo este cuerpo tan horroroso [...] Hay un libro muy bonito de desnudos masculinos de ancianos donde salen muchos famosos, se llama ‘Músculo corazón’; si hay una segunda emisión, yo salgo”, apuntó.

