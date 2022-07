Andy Cohen reveló el secreto detrás del éxito de “Keeping Up With the Kardashians” y otros realities

Andy Cohen (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El reconocido conductor estadounidense, Andy Cohen, compartió algunos detalles sobre su nueva producción For Real: La Historia de los Realities, una serie que promete desmenuzar y revelar algunos de los secretos mejor guardados de los programas más exitosos de la televisión a nivel mundial, tales como Top Chef, The Real Housewives y Keeping Up With The Kardashians: The Reunión.

Durante su charla exclusiva con Infobae México, también se sinceró sobre su experiencia trabajando junto a grandes personalidades y confesó por qué tienen tanto éxito este tipo de producciones.

Para comenzar, Andy Cohen compartió algunas características fundamentales que, con base en sus años de experiencia en televisión como conductor y productor, deben tener los realities si desean alcanzar el éxito. Y es que notó elementos comunes en programas de las estrellas, por ejemplo, muchos llaman la atención del público porque permiten entrar a la vida cotidiana de personalidades como Keeping Up With the Kardashians.

Los realities de la familia Kardashian son de los programas más vistos a nivel internacional. (Foto: E! Entertainment Television)

“Las personas aman juzgar a otras personas. Les gusta mucho hacer chismes sobre sus amigos y mientras la audiencia mira más los realities más se siente parte de ellos, siente a las estrellas como sus propios amigos y les encanta juzgarlos también. Muchísimas personas se me acercan y me cuentan historias conmovedoras de su vida como ¨Justo estoy atravesando un divorcio¨ o ¨Estaba batallando contra el cáncer y ver este tipo de shows y formatos hace que relaje mi mente y que me abstraiga de mis propios problemas’”, declaró.

Es la forma en la que las telenovelas eran antes y por que eran tan exitosas, porque lograban lograr ese mismo efecto en las personas

Para Andy Cohen, el público genera un cierto nivel de empatía con personalidades a través de este tipo de producciones audiovisual gracias a que les permiten conocer más allá de sus poses para redes sociales y apariciones en programas de entrevistas. Además, considera que dicha característica también es fundamental en las telenovelas.

Sus realities favoritos son: "The Real Housewives" y con "Top Chef". (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Creo que los realities tienen un elemento muy similar a las telenovelas y es eso lo que hace que tantas personas conecten con el mismo

Al cuestionarlo sobre el éxito detrás de los realities de las Kardashians, comentó que pese a todo pronóstico, Kim, Khloé, Kourtney y Kris han encontrado grandes niveles de aceptación gracias a su constante trabajo y esfuerzo, pues no solo llamaron la atención del público con sus dramas familiares, también generaron empatía con los espectadores.

“Cuando ellas empezaron la audiencia y los fanáticos pensaban que no tenían buen gusto, eran duramente criticadas por muchos y hoy son las invitadas especiales de Met Gala, están en la portada de revista Vogue. Ellas hoy lograron ser más que aceptadas y son parte de nuestra cultura pop. Lo más importante es que se ganaron el respeto de la audiencia y el medio a lo largo de los años, logrando superar ese difícil comienzo de sus inicios”, dijo.

Kim Kardashian fue duramente criticada por usar este icónico vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022. (Fotos: REUTERS/Andrew Kelly)

Creo que lo más importante es que puedan generar empatía con la audiencia, que la audiencia pueda verse reflejada en el día a día de esas celebridades, sus problemas, sus dificultades, sus momentos de felicidad. Por más locos que sean los realities, siempre la audiencia encuentra un punto en común que los ayuda a conectar con lo que miran y eso es lo que más los atrapa.

Aunque algunos realities capturan gran parte del día a día de las personalidades, usualmente se pierde material en edición. Por esa razón, Andy Cohen decidió lanzar un programa donde se revelen detalles que ocurrieron detrás de cámaras y que el público disfrutaría.

Durante la entrevista, Andy Cohen confesó que no ha visto muchos realities mexicanos. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Lo más interesante de este nuevo show For Real: La Historia de los Realitys es que logramos develar muchas historias detrás de escena nunca antes mostradas en pantalla y el lado más sincero de todas las estrellas [...] Sin duda creo que las estrellas de los realities son las más abiertas a compartir sus vidas y a ser entrevistadas sin censura porque cuentan todo sobre ellas sin problema”, comentó.

Cada semana se estrena un nuevo capítulo en E! Entertainment, donde la familia Osbourne, las Kardashians, Kendra Wilkinson y Danny Bonaduce discuten los pros y los contras de ser pioneros en el mundo de los reality shows junto a Andy Cohen.

