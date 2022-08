Gussy Lau habría dedicado canción a su ex Ángela Aguilar: “Eres mucho para este perdedor”

Fue en abril de este 2022 cuando se dio a conocer la relación entre la joven de 18 años y el hombre de 33 (Fotos: CUARTOSCURO/Getty Images)

Cuando hace unos meses se filtraron en las redes sociales unas fotografías donde aparece Ángela Aguilar en actitud romántica con un hombre, a quien se le vio muy cercana y juguetona, los fans de la integrante más joven de la llamada dinastía Aguilar quedaron impactados, pues no se le conocía una pareja.

Al tiempo se dio a conocer que el hombre con el que aparece en las imágenes se trata del músico y compositor Gussy Lau, quien ha compuesto canciones para ella y para muchos otros exponentes del género regional mexicano, como Calibre 50, Grupo Firme y Christian Nodal.

El joven participó con algunos temas en el exitoso álbum Mexicana enamorada, además de que también es parte del equipo de músicos que colabora en los estudios de grabación de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Pese a que Ángela no había dado a conocer su relación con el hombre, quien es 15 años mayor que ella, al tiempo el mismo ganador del Grammy Latino confirmó su relación y defendió la diferencia de edades:

“Empezaron a salir muchas cosas, difamaciones, estupideces desde que andamos juntos [...] empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también lo sabe, ya la conocen mis papás, ya todos se conocen. Todo era privado hasta esto, hasta que un pinc*e screenshot que un amigo mío tomó”, comentó respecto a las fotos que supuestamente compartió en Instagram, como parte de las imágenes que sólo pueden ver sus “mejores amigos”, declaró en abril de este año.

“Le llevo 15 y es como ‘¡uuuuy, 15 años!’ Mi ‘amá’ a mi ‘apá’ le lleva 12. Conozco gente que se llevan más, que se llevan menos”, dijo. “A los que les moleste mi edad, perdónenme la vida, qué delito, pero si a mi pareja no le molesta, qué tengo que preocuparme por lo que un tercero piense”, sentenció.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Sin embargo, la cantante no habló claro del tema y en ningún momento confirmó ni negó su relación, se concentró en condenar la invasión a su privacidad, pues aseguró que se sintió vulnerada tras la filtración de las fotos que evidenciaron su romance.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma... Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció en un clip.

Tras un viaje a Europa con su padre, Pepe Aguilar, su hermano Leonardo y toda la familia, a Ángela se le ha visto concentrada en su carrera y en las presentaciones que ha tenido en el país y Estados Unidos, dejando entrever que terminó la polémica relación que fue aplaudida por muchos y reprobada por otros tantos.

Gussy Lau aseguró en su momento que Pepe estaba al tanto de su relación con Ángela (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México/IG Angela Aguilar)

A más de tres meses desde que “se calmaron las aguas” en esta historia, Gussy compartió un nuevo tema en sus redes sociales, donde se grabó guitarra en mano y muy inspirado, y los fanáticos de ambos artistas pusieron especial atención en la letra de la canción, ya que muchos aseguran que fue inspirada por su ex, aunque el músico no comentó nada al respecto.

“De lejitos vas a ser mi gran amor”, tituló el tema el originario de Mocorito, Sinaloa, cuyo verdadero nombre es Luis Abraham Buelna Vea:

“Por todo lo que un día te quise y el gran cariño que aún te tengo, dejaré que eso cicatrice y a ver de dónde me sostengo. Es mejor que te suelte porque solo te estoy haciendo daño. Eres mucho para este perdedor, y no llores ya vendrán mejores años, de lejitos vas a ser mi gran amor”, dice una parte de la canción que subió en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

