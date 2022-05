Ángela Aguilar confesó que después de cada show sufre un problema de salud

(Foto: @angela_aguilar/Instagram)

Los conductores, actores y cantantes presumen su mejor sonrisa frente al público, sin embargo, aunque aparentemente todo es miel sobre hojuelas, el éxito también puede traer algunos momentos difíciles como polémicas y problemas de salud que no suelen compartir. Tal es el caso de Thalía, quien desde hace años padece la enfermedad de Lyme y, aunque sus malestares son muy fuertes, procura no sacarlos a relucir en sus redes sociales.

Pero la protagonista de melodramas mexicanos no es la única en mantener su problema de salud lejos de los reflectores. Durante el último videoblog que Pepe Aguilar publicó en su canal de YouTube, Ángela Aguilar se sinceró sobre los estragos que puede llegar a sufrir después de que termina una presentación.

Sin profundizar mucho en la situación, la intérprete de Dime cómo quieres, Ahí donde me ven, En realidad, Tu sangre en mi cuerpo y La chancla confesó que ocasionalmente se le baja la presión durante o después de un concierto, por lo que suele pedir bebidas azucaradas como parte del catering para evitar un desmayo.

“Como se me baja la presión muy seguido después de cantar y a veces durante, me tomó algo con azúcar, o sea, un refresco o uno de esos de energía del gimnasio, no de los que te dan energía, sino de los que te tomas en el gimnasio para hidratarte”, declaró.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los valores normales de la presión arterial son 120/80 mmHg, por lo que si una persona presenta un valor menor se considera como presión arterial baja y entre sus síntomas destacan visión borrosa, debilidad, fatiga, somnolencia, sudor, náuseas y palpitaciones. Cabe mencionar que no todas las personas presentan todos o los mismos síntomas.

La presión arterial baja suele presentarse con mayor frecuencia en personas que tienen algún padecimiento como diabetes, arritmias o insuficiencia cardiaca. También puede aparecer como consecuencia de deshidratación o consumo de ciertos medicamentos.

Aunque Ángela ya se lanzó como solista, sigue trabajando junto a su padre y hermano en "Jaripeo sin fronteras". (Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial)

Durante el video, la joven cantante no compartió más detalles al respecto, pero sí se sinceró sobre los alimentos que consume minutos antes de comenzar un show. Según explicó “Técnicamente no podría ni tomar ni comer nada antes de cantar porque podría afectar mi voz”, pero para la presentación de Jaripeo Sin Fronteras que ofreció en Morelia junto a su padre y hermano eligió consumir agua caliente con limón.

Por otro lado, hace unos días Ángela Aguilar se vio envuelta en la polémica por un video que compartió en sus historias de Instagram. En las imágenes aparece descansando en un sofá cuando una mujer -quien se dice podría ser su madre- se acercó para mostrarle un artículo que encontró en internet. Se trató de unos tenis parecidos a los que llevaba puestos ese día, la gran diferencia fue que los anunciados eran una imitación y los de ella eran originales.

“No se parecen”, pronuncia una mujer y entre risas la cantante respondió: “Son iguales”, comentario que fue tomado como sarcasmo por parte de los internautas. Los tenis grises con detalles rosas y amarillos que posee forman parte de la colección Track for woman de Balenciaga y, de acuerdo con la página oficial de la marca, su precio sobrepasa los 20 mil pesos mexicanos.

La cantante comparó el calzado con unos tenis de marca

El calzado deportivo que fue objeto de burla por parte de la intérprete y la mujer que la acompañaba se vende en el país y los precios de la marca van desde los 600 pesos hasta los 3 mil aproximadamente. Como era de esperarse el video no pasó desapercibido y los usuarios de redes sociales criticaron la actitud que tomó al comparar dichos tenis con unos que ella tenía en su sillón.

