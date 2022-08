Falleció la primera actriz Adriana Roel

Falleció la primera actriz mexicana Adriana Roel Foto: Twitter/@andactores

La primera actriz mexicana Rosa María Gordeas Spoiler mejor conocida como Adriana Roel falleció a los 88 años de edad así lo informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA)

A través de su cuenta de Twitter La Asociación Nacional de Actores lamentó el fallecimiento de la primera histrionisa nacida en Monterrey, Nuevo León, Adriana Roel quien fue parte distinguida del sindicato de la ANDA. Hasta el momento se desconocen los motivos de la muerte de la primera actriz.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Rosa María Gordeas “Adriana Roel”, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz”, compartieron en su cuenta oficial.

De acuerdo con la semblanza oficial que se puede encontrar en su página oficial, Adriana Roel fue egresada de la Escuela Nacional de Teatro (INBA) e Inició su carrera como actriz en 1957 en la obra Los frutos caídos dirigida por el maestro Seki Sano.

Posteriormente, se trasladó a Francia para estudiar en el Conservatorio de Arte Dramático, después de unos años fuera del país regresó a México para sumarse a las filas de Televisa y debutó en televisión en 1960 en la telenovela Espejo de sombras.

No paso mucho tiempo para que lograra mostrar sus dotes actorales y debutó el año anterior en la película Mi esposa me comprende. Desde entonces ha participado en diversas películas, entre las que destacan No quiero dormir sola, Días de otoño, La loba, Fin de fiesta, Renuncia por motivos de salud, De muerte natural y Crónica de un desayuno, entre muchas otras.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la primera actriz, directora, adaptadora y productora Adriana Roel (1934-2022), quien forjó una importante trayectoria de más de 60 años.



La actriz tuvo en sus manos una amplia carrera de más de 50 años y, en donde destacaron sus diversas apariciones en algunos melodramas mexicanos como Viviana, Juana Iris, El extraño retorno de Diana Salazar, Si Dios me quita la vida, Huracán y Amarte es mi pecado, entre muchas otras.

En 1979 ganó el Premio Ariel a mejor actriz por su trabajo en la película Anacrusa y también en 2014 por su actuación en la película No quiero dormir sola.

En el 2007 fue homenajeada en Los Monólogos de la vagina, obra en la que participó en los 2000 acompañada de grandes personalidades del mundo de a actuación nacional, asimismo durante más de 50 años de carrera tuvo la oportunidad de compartir créditos con personajes como Arturo de Córdova, Libertad Lamarque, Marga López y Silvia Pinal.

