Alejandro Speitzer defendió a Danna Paola ante críticas sobre su físico: “Hay que ser muy respetuosos”

En los últimos meses Danna Paola se ha posicionado entre las principales tendencias de redes sociales por sus lanzamientos musicales, sus participaciones en algunos conciertos y premiaciones, pero sobre todo por su apariencia física. Desde su protagónico en Élite ha sido duramente criticada por cómo se ve -algo que puede ser considerado como body shaming- y ante estos constantes ataques, Alejandro Speitzer defendió a su querida amiga.

El oriundo de Culiacán, Sinaloa, sostuvo un encuentro con los medios tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Frente a las cámaras de Venga la Alegría fue cuestionado sobre la polémica que rodea a su co-protagonista en Rayito de luz (2000), pues gracias al contenido que ambos han publicado en sus redes sociales y a algunas declaraciones que han hecho en distintas entrevista se sabe que son muy buenos amigos.

Sin profundizar mucho en un tema tan delicado, Alejandro Speitzer hizo un llamado para evitar comentarios sobre la apariencia de cualquier persona: “Me parece muy mal que estén hablando del físico de una persona [...] estamos en un momento de la vida en el que hay que ser muy cuidadosos con esos temas”.

Ante la insistencia, agregó: “No quiero entrar en todos esos temas que me parecen muy delicados. Hay gente que realmente pasa por esas cosas y creo que hay que ser muy respetuosos”.

Hace unas semanas la protagonista de Atrévete a soñar (2009) -telenovela donde también trabajó junto a Alejandro Speitzer- asistió como invitada especial a dos importantes eventos: MTV Miaw 2022 y Premios Juventud 2022. Como era de esperarse, se robó la atención en ambas ceremonias, pero no por sus interpretaciones sobre el escenario o sus looks, sino por su apariencia.

Fotografías y videos de los eventos se viralizaron en redes sociales, donde sus fans y público en general opinaron al respecto. Fue así que el tiktoker Edrei Peña compartió un video donde externó su preocupación por la joven cantante y resaltó algunas características de su físico como muestra de su “excesiva pérdida de peso”.

“Estoy muy preocupado por la salud de Danna Paola. Miren las fotografías, la cantidad de peso que ha perdido, miren los huesos que se resaltan en su espalda y en su pecho. Como vemos está irreconocible (…) Yo sé que las figuras públicas tienen que cuidar su imagen pero hay límites porque su salud está en juego”, dijo.

La sección de comentarios se convirtió en un espacio de debate, algunos concordaron con el tiktoker, mientras que otros pidieron evitar opiniones sobre cuerpos ajenos.

“El 99% piensa lo que tú dijiste, ntp”. ““Es que en realidad no somos nadie para hablar de los cuerpos de nadie. Esas cosas son para quedarnos callados”. “Tranquilo, sabemos que no es con mala intención saludos”. “Muy preocupados ahora pero los únicos culpables es la sociedad que solo se la pasa criticando”, fueron algunas reacciones.

Pero eso no fue todo, el video no tardó en llegar a Danna Paola, quien también hizo presencia en la publicación: “Aoc. No es mi cuerpo, no opino querido”.

En otra ocasión, la intérprete de Mala Fama, Oye Pablo y No bailes tuvo un encuentro con varios medios donde hizo frente a las críticas y una vez más pidió no hablar sobre cuerpos ajenos.

Hoy en día estamos en un mundo y con una generación todavía mucho más depresiva que la nuestra, entre más apoyemos justo a dejar de hablar de los cuerpos y opinar que si esto, que sí el otro. A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca que si esto y lo otro; la verdad es que estoy sana, estoy bien.

