Karime Pindter y todos los detalles sobre su debut en All Star Shore: “Soy perra”

El reality show de Paramount + y MTV inicia este martes 28 de junio a través de su plataforma de streaming (Foto: Cortesía MTV)

Karime Pindter se ha convertido en uno de los rostros más queridos y populares de los reality shows en México, Latinoamérica e incluso algunos países de Europa, pues sus icónicas y divertidas frases así como su amor por el degenere la ha posicionado dentro del gusto de jóvenes y adultos.

Ante el estreno de All Star Shore, la serie original que presenta a 14 de las superestrellas de los reality más importantes e icónicos de la televisión: Jersey Shore, Love is Blind, RuPaul’s Drag Race, Geordie Shore, Acapulco Shore, Rio Shore y Bachelor in Paradise, La Matrioshka habló con Infobae México sobre sus épicas vacaciones en la mejor casa en la costa de las Islas Canarias, para luchar por un premio en efectivo y el reconocimiento a nivel mundial.

“Están los mejores de los mejores reality en un formato mitad Shore, o sea fiestas pero Shore en altos lujos, y mitad competencia pero ruda. Cruda a competir y darlo todo pero con un buen billete de por medio”, inició a relatar la influencer.

Sobre la motivación que la orilló a representar a México en un formato diferente al que ya ha protagonizado a lo largo de 9 temporadas al aire y una en grabación de Acapulco Shore, respondió:

“A mí una de las cosas que más me gustan en el mundo, porque negarlo, es el dinero. Por ejemplo, si a mí me invitan a un reality de competencias como Resistiré, ¡ay no! Yo no voy sin la pestaña, sin esto sin lo otro, pero acá vas a los altos lujos y compites por una lana, ¡pues cómo no!”.

Las frases “mexas” al inglés

Al ser un programa con la mayor parte de participantes hablando inglés, las dificultades que podrían presentarse no consisten precisamente en el dominio del idioma, sino en los regionalismos y frases peculiares que solo Karime Pindter sabe expresar, por ello le preguntamos cómo le hizo para no perder su esencia dentro del proyecto:

“Fue difícil, yo creo que más los primeros días, pero conforme van pasando los tequilas pues como que te vas súper fluido. Yo obvio iba a llevar mis frases mexas al inglés; se me quedaban viendo como de ‘Cómo’ y yo de ‘Pues qué te cuento, es más o menos así’ y obvio hay que viralizarse en inglés también”, expresó.

El dúo de la Matrioshka y Potro regresa

Sobre reencontrarse con su ex compañero de Acapulco Shore, con quien en las primeras temporadas se convirtió en una de las parejas más importantes y controversiales en la historia del reality, la también cantante e influencer comentó:

“Trabajar con él fue muy padre. Es una persona con la que más he disfrutado estas experiencias y volvernos a reencontrar, ahora sí que nos vimos a la de huev* porque es medio orgulloso, pero me la pase súper padre con él y todo mundo nos decía: ‘Oye pero cómo que están separados, si juntos son lo máximo’, pero estuvo muy padre”.

A diferencia de lo que ya se ha visto de Karime Pindter en la franquicia de MTV y Paramount +, en esta ocasión el alto rendimiento físico no solo estará encaminado al degenere y los excesos, pues no tuvo otra opción más que entrarle a los retos deportivos en búsqueda de las recompensas económicas, por lo que una versión divertida será proyectada en All Star Shore.

“¿Qué se va a ver? Pues a mí viéndome competir en muchos retos. Como la gente sabe, yo en Aca Shore si me dicen ‘Vamos a la tirolesa’ les digo ‘Los espero en la barra’, pero aquí me tuve que rifar. Yo vengo y ni modo que no lo de todo y aproveche esta oportunidad, porque a mí estas cosas no me laten pero al final dije ‘No, sí me laten y soy buena… Y soy perra”, finalizó.

