Luis “Potro” Caballero será el representante mexicano en las “pedi-olimpiadas” de All Star Shore

El reality show de Paramount + y MTV inicia este martes 28 de junio a través de su plataforma de streaming (Foto: Cortesía MTV)

Luis Caballero mejor conocido como Potro entre los amantes de los reality shows, el degenere y los excesos, regresa a la franquicia que años atrás lo vio nacer: la familia Shore. El popular integrante original de Acapulco Shore se ha convertido en uno de los influencers más queridos del programa de telerrealidad y por ello fue convocado a su primera versión mundial.

Ante el estreno de All Star Shore, la serie original que presenta a 14 de las superestrellas de los reality más importantes e icónicos de la televisión: Jersey Shore, Love is Blind, RuPaul’s Drag Race, Geordie Shore, Acapulco Shore, Rio Shore y Bachelor in Paradise, Potro habló con Infobae México sobre sus épicas vacaciones en la mejor casa en la costa de las Islas Canarias, para luchar por un premio en efectivo y el reconocimiento a nivel mundial.

Culturas diversas pero misma energía en la fiesta

“La barrera del inglés no fue tan cañona porque hay chistes que son muy latinos o que son muy mexicanos y los remates pues no son los mismos o no tienes el mismo efecto de que se rían como podría ser en México. El encontrar las palabras adecuadas también para que funcionara el chiste pues también es algo que con el paso del tiempo y la convivencia así como la práctica te va haciendo que salgan mucho mejor”, inició.

Para Luis Caballero el tener a Karime Pindter como su compatriota también fue de ayuda, pues entre copa y copa ya no importaba que los demás entendieran lo divertido de sus chistes. Tener que explicar que significaba su apodo, también era motivo de risa: “A mí me preguntaron ‘¿Qué es Potro?’ y yo les contestaba y era ‘¿Y por qué te dicen así?’, entonces ya medio les explicabas y eso es lo que está súper interesante y súper cool de las culturas diferentes que todos tenemos”.

México en las pedi-olimpiadas de All Star Shore

Para el ex participante de Las estrellas bailan en Hoy en Televisa, La Casa de los Famosos 2 en Telemundo o La Academia para TV Azteca, ser un representante mexicano en la unión global de las franquicias es sumamente demandante, pues no solo se trata de aguantar la fiesta, sino también competir en retos físicos.

“Tiene convivencia, fiesta, competencia así como diferentes personalidades, culturas e idiomas… todo colores, sabores y tamaños. Estoy contentísimo de que me hayan contemplado para representar a México en las pedi-olimpiadas”, expresó entre risas.

El Dúo Braguish regresa

La unión de Karime Pindter y Luis Potro Caballero es considerada como una de las más exitosas y divertidas de la franquicia mexicana Shore, pues no solo lo sentimental era para del éxito, sino más bien el sentido del humor y las icónicas fases que manejan. Tras algunos años separados, sus más grandes fans podrán ver de nuevo al Dúo Braguish en acción.

“Creo que Karime y yo hemos sido bastante fieles, siempre hemos tenido la camiseta súper bien puesta para MTV y para Acapulco Shore, obviamente yo ese tema pues lo cerré y me retiré de Acapulco Shore, pero All Star Shore me gustó y me interesó mucho el tema de mezclar todas las cosas que a mí me gustan”, agregó.

El integrante de Acapulco Shore habló sobre su nuevo proyecto, All Star Shore

“La oportunidad que me dieron de estar con Karime y volver a regenerar esa amistad que teníamos, de conocer a otras personas o estar con los verdaderos pioneros de los programas de los reality pues te hace sentir como una pieza importante para la cadena y te hace representar lo mejor posible”.

El programa que promete ser un nuevo éxito para Paramount + y MTV tendrá sus primeros dos episodios disponibles este martes 28 de junio y después una emisión semanal.

