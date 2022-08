Captaron a Nodal y Cazzu besándose en concierto de Wisin y Yandel

Cazzu y Cristian Nodal en Guatemala (Foto: Intagram @tityelducke_ / TikTok paolabarrios64

Un conductor de TV Azteca Guatemala, llamado Tity el Ducke, asistió el pasado sábado 30 de julio al concierto de los reguetoneros Wisin y Yandel en su país, donde curiosamente captó a la pareja del momento, Christian Nodal y Cazzu besándose y disfrutando del concierto.

Tity subió varias historias en donde se les ve muy contentos, sobre todo Cazzu, que estaba bailando y brincando al ritmo de las canciones de los cantantes. Además, la rapera argentina compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde uno de ellos parece señalarla desde el escenario.

Y es que desde las InstagramStories del conductor, se pudo observar como la pareja se movió hasta el frente del telón. Por alguna razón, pareciera que a Nodal y a Cazzu les encanta estar en Guatemala, pues de las primeras veces que se les captó juntos fue en ese país.

Nodal y Cazzu besándose (Fotos: Instagram: @cazzu/ @nodal/ @tityelducke_/ TikTok: paulinabarrios64

Cazzu y Nodal en concierto de Wisin y Yandel (Fotos: Instagram: @cazzu/ @nodal/ @tityelducke_/ TikTok: paulinabarrios64

Hace un par de días, una usuaria de TikTok grabó a los cantantes en un restaurante ubicado en el Cerro de San Cristóbal, Guatemala. Ellos se encontraban comiendo con un grupo de personas, platicando comodamente al aire libre y se puede observar como el sonorense tiene abrazada por la cintura a la rapera argentina.

Al día siguiente, la fanática subió otro video a su cuenta, en donde aparece con ellos posando en unas fotografías y aparecen muy sonrientes junto a la chica, además de que ella los describió como “Muy lindos”. De hecho, en uno de los clips puso el famoso audio de TikTok que dice “Lo encontre bro, lo encontre, ahhhh”.

La mayoría de comentarios eran muy positivos en cuanto al romance de la pareja, ya que hubo quienes respondieron: “Christian siempre tan caballeroso”; “Me alegra ver a Christian feliz, se lo merece”; “Mínimo se mira tranquilo”; “Se mira bien, se ve muy tranquilo con al nueva novia”.

Christian Nodal con Cazzu comiendo en restaurante en el Cerro de San Cristóbal, Guatemala (Fotos: Instagram: @cazzu/ @nodal/ @tityelducke_/ TikTok: paulinabarrios64

Christian Nodal con Cazzu en restaurante en el Cerro de San Cristóbal, Guatemala (Fotos: Instagram: @cazzu/ @nodal/ @tityelducke_/ TikTok: paulinabarrios64

Por otro lado, hubo otros tantos que resaltaron que parecía gustarles bastante estar en ese país. “Soy yo o aman estar en Guate”; “Como les gusta Guate”; “Todavía andan en Guatemala”.

El cantante de regional mexicano compartió una historia en una tipo casona colonial, en la que se puede observar a Cazzu disfrutando de la alberca junto con sus amigas, mientras Nodal tenía en su tableta la serie Malcolm el de Enmedio, una cerveza y una cajetilla de cigarros.

Una de las primeras veces que se les vio juntos, fue caminando en las calles de Antigua, Guatemala mientras comían un helado e iban tomados de las manos. Esa noticia está por cumplir dos meses, por lo que parece que ambos están tomando su noviazgo en serio.

Nodal graba a Cazzu en la alberca (Fotos: Instagram: @cazzu/ @nodal/ @tityelducke_/ TikTok: paulinabarrios64

Asimismo, un sacerdote guatemalteco reveló que Christian Nodal le había pedido casarlo. Él compartió una imagen en sus redes sociales donde describió su encuentro con el intérprete de Ya no somos ni seremos.

Con ello, muchos fans comenzaron a hacer especulaciones acerca de la relación amorosa de Cazzu y Nodal, diciendo que quizá pronto existiría una boda entre ellos dos.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, publicó el sacerdote Luis Castillo.

