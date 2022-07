Sacerdote guatemalteco reveló que Christian Nodal le pidió casarlo: “Salieron con un rosario”

Christian Nodal se habría tatuado en honor de Cazzu, su supuesta nueva novia (Foto: Instagram)

Christian Nodal sigue dando de qué hablar en torno a su vida amorosa a casi cinco meses de haber revelado su ruptura con Belinda, a quien estuvo unido por alrededor de un año y medio desde que coincidieron como parte del pánel de coaches de La Voz México en 2020.

Tras el mediático romance que por poco lo lleva a casarse con la actriz y cantante española nacionalizada mexicana, a Nodal se le vio con un par de mujeres en algunos de sus conciertos, pero parece que aquellas chicas sólo eran unas amigas pasajeras, pues el cantante originario de Sonora presuntamente volvió a encontrar el amor a sus 23 años.

Aunque no ha hecho pública su nueva relación, al cantante de Ya no somos ni seremos se le ha visto las últimas semanas muy de cerca con la rapera argentina Cazzu, quien lo ha acompañado a varias de sus múltiples presentaciones del Forajido Tour del polémico compositor, exitosa gira que ha hecho paradas en Bolivia, Colombia, México y Chile, entre otras localidades.

A pocas semanas de su ruptura con Belinda, Nodal fue captado con la influencer colombiana Mariana Ríos (Video: Archivo)

La primera imagen donde se les vio juntos fue apenas a inicios del pasado mes de junio, cuando los cantantes fueron captados disfrutando un cono de helado y caminando de la mano por las calles de Antigua, en Guatemala, por lo que las suspicacias del público no se hicieron esperar y de inmediato el ojo de sus fans se posicionó en la nueva pareja.

Ahora, a más de un mes de aquellas imagenes que se hicieron virales, la localidad guatemalteca vuelve a tomar relevancia y la supuesta relación sentimental entre Nodal y Cazzu vovió a posicionarse en las tendencias de las redes sociales.

Captaron a Christian Nodal diciéndole "Te amo" a Cazzu antes de subir al escenario.

Y es que un sacerdote residente en Antigua compartió una imagen de ambos artistas en el Convento La Merced, ubicado en las inmediaciones de la turística localidad. Dicha imagen causó sensación entre los seguidores del ganador del Latin Grammy ya que el clérigo dio indicios de que Nodal le habría revelado sus intenciones de llegar al altar en dicha ciudad centroamericana.

En la primera semana de junio, Nodal fue captada caminando de la mano con Cazzu en Guatemala (Foto: TikTok/@jassgrajeda23)

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, publicó el sacerdote Luis Castillo, conocido en el lugar como Padre Choco.

Debido a la publicación del sacerdote, los fans del cantante de “mariacheño” de inmediato comenzaron a hacer conjeturas y especularon sobre una posible boda al lado de Cazzu, quien visitó el convento junto a su supuesto novio.

Christian Nodal y Cazzu visitaron el convento de La Merced, en Antigua, Guatemala (Foto: Instagram)

Esta información salió a la luz casi al mismo tiempo en que circuló un video donde se le ve a Christian Nodal caminando entre el público tras bambalinas en uno de sus conciertos, donde le dijo “te amo” a la cantante de trap argentina y le hizo cariñosas caricias.

El gesto causó revuelo, pues mientras muchos de los fans del cantante de Aquí abajo aplaudieron el hecho de que ya esté estrenando un nuevo romance con el que se ve ilusionado, otros destacaron que es muy pronto para que inicie un noviazgo, y que incluso ya le diga que la ama a la cantante de 28 años, con quien llevaría saliendo apenas unas semanas.

Antes de su paseo por Antigua en Guatemala, Cazzu ya había cantado junto a Nodal

De igual manera, la periodista Elisa Beristain comentó en su programa que Christian Nodal ya le había presentado a sus papás a Cazzu a través de una videollamada, por lo que la flamante pareja ya daría muestras de que su relación comienza a tomar tintes formales que podrían terminar en matrimonio.

SEGUIR LEYENDO: