Belinda expuso mal trato en restaurante italiano: “Nos miraron de una forma extraña”

Belinda ha dado muestras de su cercana amistad con Jared Leto (Foto: Gettyimages)

Belinda se encuentra disfrutando sus vacaciones de verano en Italia, y en sus redes sociales ha compartido aspectos de su travesía, a la cual se hizo acompañar por un grupo de amigos que incluye el actor estadounidense Jared Leto.

Los fans de la intérprete de Bella traición se encuentran a la expectativa y siguiendo cada detalle del viaje de la también actriz, quien al compartir que se encuentra vacacionando con el histrión de Hollywood y vocalista de la banda 30 Seconds to Mars, surgió el rumor de una posible relación sentimental entre ambos.

Aunque los momentos compartidos por la ex novia de Christian Nodal no evidencian un posible affaire con el protagonista de Dallas Buyers Club, sino una cercana amistad de más de ocho años, en la que la artista española nacionalizada mexicana le enseñó a gritar “Eso mamona” al nacido en Luisiana hace 50 años, ahora Belinda expuso un momento incómodo que vivió en un restaurante de la localidad.

Belinda escaló junto a sus amigos en las montañas italianas (Captura Instagram: @belinda)

La cantante de 32 años compartió una historia en su cuenta de Instagram donde narra su visita a un local, donde cuyas empleadas “comenzaron a hablar de ellas” en italiano.

“Esas señoritas están hablando de nosotras y no entendemos lo que dicen. Como hemos pedido cosas que aquí no hacen empezaron...”, expresó la cantante, y se lo tomó con humor ya que comenzó a imitar el lenguaje extranjero de las empleadas.

Todo indica que los comentarios de las meseras comenzaron cuando Belinda y su acompañante solicitaron una salsa Teriyaki para la ensalada que pidieron en el local. “Nos miraron de una forma súper extraña, como si fuéramos alienígenas”, dijo la acompañante de Belinda en el video.

El breve clip se viralizó rápidamente y entre los comentarios en respuesta, se puede leer: “Y si no entiendo lo que dicen, cómo es que sabe que están hablando de ella”, “Sí, pero se ve que no es un restaurante verdadero, sino un bar-tavola calda, para comer rápido algo. En ese sitio no hay un chef”, “Para arrancar, quién pide algo que no hacen, ni deberían aceptarle”, “Bueno, la verdad sólo se debe de pedir lo que hay en el menú y listo, no al gusto”, “Quién en su sano juicio va a un restaurante italiano a pedir otro tipo de comida”.

Las vacaciones de Belinda están en la mira del público desde que este sábado 30 de julio, la intérprete compartió con sus casi 16 millones de seguidores una serie de imágenes de los momentos que vivió junto al protagonista de Morbius, con quien tiene una estupenda amistad.

La española compartió una serie de fotografías donde presumió su paseo en una lujosa embarcación y los hermosos paisajes que disfrutó en compañía de sus amigos. Como era de esperarse, las postales retumbaron en internet, especialmente una donde posó Jared Leto usando un sombrero típico de mariachi.

La cantante se rompió una uña en su escalada, y compartió el suceso como un logro (Foto Instagram: @belindapop)

Durante la mañana de este domingo 31 de julio, la famosas sorprendió a sus fans con más imágenes y en esta ocasión llamó la atención que sufrió un incidente mientras escalaba con Leto. De acuerdo con su publicación, no estaba dispuesta a hacerlo, pero sus amigos insistieron tanto que aceptó el reto.

Entre quejas y empujones por parte de Jared, la protagonista de Bienvenidos a Edén logró escalar hasta la cima, pero lamentablemente se lastimó una mano rompiéndose una uña, así lo compartió a través de una fotografía.

“Cuando tus amigos te obligan a hacer algo que no quieres hacer y al final te gusta! PD: Arriésguense a escalar montaña aunque terminen perdiendo una uña, cuando lleguen a la cima se darán cuenta que todo pasa, que la vida es hermosa y que sólo se vive una vez”.

SEGUIR LEYENDO: