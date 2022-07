Belinda vacacionó con Jared Leto y ya hasta le enseñó hablar español

Belinda y Jared Leto se conocen desde hace 10 años, tiempo en el que se ha rumorado un posible romance (Foto: Instagram@belindapop/@jaredleto)

Luego de varios meses de soltería, Belinda nuevamente dio de que hablar al presumir sus vacaciones en un paraíso mediterráneo acompañada de Jared Leto, con quien mantiene una fuerte amistad y que se ha rumorado que en algún momento fue noviazgo.

Desde hace algunos meses Belinda ha asegurado que por el momento no busca tener una relación amorosa, pues desde que terminó su compromiso con Christian Nodal e inició la polémica por la conversación que expuso el sonorense, la española prefirió mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal.

No obstante, la tarde de este 30 de julio sorprendió al compartir una serie de fotografías desde Italia, en algunas Jared Leto es el protagonista.

Belinda compartió esta fotografía junto al también actor, lo que hizo resurgir los rumores de un posible noviazgo (Foto: Instagram/@belindapop)

Con un sombrero mexicano, su larga cabellera, un outfit veraniego y desde lo que parece ser un hotel, el vocalista de 30 Seconds to Mars sonrió para la foto que le tomó Beli.

La intérprete de Luz sin gravedad también compartió un video corto en el que, mientras están escalando, le piden a Jared que grite “¡Eso, mamona!” para animar a una de las acompañantes que están realizando la actividad, a lo que el cantante rápidamente cumple gritando “¡Eso mamona!”.

Estas imágenes rápidamente se convirtieron en tendencia en Twitter, pues tan sólo la publicación de Belinda alcanzó los 350 mil “me gusta” a menos de dos horas de haberla hecho.

Según dio a entender la protagonista de Bienvenidos a Edén, desde algunos días atrás se encontraban juntos vacacionando en Italia, pues Leto había compartido en sus redes sociales imágenes similares hace cinco días.

No obstante, se rumora que los cantantes aún se encuentran en Italia, haciendo un recorrido por sus paradisiacas playas, pues Beli hace unas horas continuaba compartiendo stories desde esta península europea.

La relación entre Jared y Belinda no es reciente, pues desde varios años atrás la intérprete de Bella traición reveló que mantiene una buena amistad con el estadounidense, pero fue al inicio de la pandemia que comenzaron a dar de que hablar ya que hicieron varias transmisiones en vivo juntos a través de Instagram.

Desde 2020 Jared y Belinda hacen transmisiones en vivo juntos en Instagram (Captura de pantalla: Instagram)

Sus conversaciones se caracterizaron por ver a la cantante siempre intentar enseñarle a Leto nuevas palabras en español y él se esforzándose en repetirlas mientras el público y Belinda se ríen de su pronunciación.

Ver la buena química que tienen ha levantado sospechas de un posible romance; no obstante, ella negó que se tratara de una relación amorosa, pues desde hace casi una década mantienen esta amistad, sólo que recientemente la hicieron evidente porque buscaron una forma de animar a la gente a través de sus llamadas públicas.

“Desde hace muchos años, hace más de ocho años nos llevamos muy bien y siempre me está compartiendo lo que hace”, dijo la española en Ventaneando en 2020. “Siempre me regaña porque sabe que no siempre me quedo en mi casa todo el tiempo. Conoce a mi papá, conoce a mi abuela... Siempre me está mandado noticias de México”, agregó Belinda.

Pese a que en repetidas ocasiones han declarado que sólo son amigos, hace unos meses, cuando Leto llegó a México para promocionar Morbius, película que protagonizó, el Escorpión Dorado le preguntó si alguna vez se tatuaría a la intérprete de La niña de la escuela, así como lo han hecho varias de sus exparejas, a lo que él inmediatamente respondió que lo haría.

“Estás hablando de la cantante muy talentosa y la que es actriz... sí, claro, ella es genial”, respondió el estadounidense.

