Jared Leto confesó que está dispuesto a tatuarse en honor a Belinda: “Ella es genial”

Ig. @belipop / @jaredleto

Jared Leto es tendencia de redes sociales por el esperado estreno de Morbius, la historia del antihéroe de Marvel Comis que llegó a la pantalla grande en México este miércoles 30 de marzo tras meses de espera, ocasionando la euforia de los fans. Bajo este contexto, el Escorpión Dorado tuvo una entrevista con los protagonistas durante su reciente visita a México, donde los metió en apuros con sus ríspidas preguntas.

Alex Montiel cuestionó al intérprete estadounidense sobre la posibilidad de que se hiciera un tatuaje en honor a Belinda, esto luego de la gran controversia que se desató en redes sociales tras la ruptura sentimental de artista española y Christian Nodal, en especial por las especulaciones que giraban en torno a qué pasaría con los diseños que ambos se hicieron en la piel en homenaje uno del otro.

“¿Sabes cuál es la cosa para que seas un verdadero mexicano, un verdadero rockstar?”, preguntó el Dios del internet y comentó que con los tatuajes. “Yo pensé que dirías cojones”, bromeó Jared Leto. “¿Pero tendrías los cojones para ponerte un tatuaje que diga Belinda?”, continuó el youtuber mientras señalaba su cuello.

(Captura YouTube: @PelucheEnElEstuche)

En un primer momento, el actor de The House of Gucci no lograba entender a qué se refería el Escorpión Dorado con su pregunta, pues desconoce el contexto de la situación que se viralizó en México. Tras notarlo, Alex Montiel trató de profundizar sobre quién es la protagonista de telenovelas infantiles: ”Tú conocer a Belinda, ella es nuestra amiga”.

“Estás hablando de la cantante muy talentosa y la que es actriz... sí, claro, ella es genial”, comentó Jared Leto.

Este no fue el único momento de la entrevista que llamó la atención de los internautas, también reaccionaron al inesperado baile del intérprete. Para empezar, intérprete del Joker (Escuadrón Suicida 2016) confesó que es un excelente bailarín, específicamente en el ritmo de salsa. La información sorprendió a Alex Montiel y tras la iniciativa se dispuso a enseñarle los cuatro pasos básicos del pasito duranguense.

Alex Montiel entrevistó a Jared Leto y Adria Arjona como parte de la promoción de "Morbius"

“Quiero hacer pipí”, “No me importa”, “Corto el pasto” y “Me vuelvo loco” fueron los nombres que el Escorpión Dorado le dio a los pasos. Al instante, el actor de 50 años se puso de pie e imitó los pasos que le enseñó el youtuber.

“Pinch*s invitados chingon*s. Jamás pensé ver a Jared bailando duranguense jajajaja gracias escorpión!”, “Ver a Jared Leto bailar duranguense es algo que no creí necesitar ver”, “Lo mejor fue ver bailar a Jared bailando pasito duranguense”, “Ya qué más quieres, ya con eso pasaste a la historia, tener a Jared Leto en Peluche en el Estuche y él sacó en su Snapchat unas fotos contigo, muy bien Escorpión”, aplaudieron sus suscriptores.

Por otro lado, Aria Arjona explicó que Morbius desempeñará un papel muy importante en el universo cinematográfico de Spider-Man, estará rodeado de misterio: “Es uno de los personajes más oscuros, más complejos y más divertidos del universo Marvel. Es un personaje nuevo y lo que me encanta de esta película es que van a poder conocer a otro personaje”, mencionó.

(Captura YouTube: PelucheEn El Estuche)

Hasta el momento, tan sólo han pasado unas horas desde que la película comenzó a ser proyectada en las salas de cine nacional, pero ya comenzaron a seguir algunas críticas al respecto. En Twitter circulan algunos memes a manera de petición para evitar que se hagan spoilers, situación que ha pasado en el estreno de otras entregas de Marvel como Spider-Man: No Way home.

SEGUIR LEYENDO: