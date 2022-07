Belinda se despidió de Italia con un impresionante bikini

Belinda ya había mostrado ese traje de baño pero con el conjunto completo (Foto: Instagram/@belindapop)

Este 29 de julio Belinda lució un bikini de dos piezas para decirle “Adiós” a Italia. El traje de baño de la famosa cantante tenía tonos pastel y estaba estampado con conchas, caracoles, perlas y otros elementos del ecosistema marino.

Las piezas eran de colores salmón, coral, rosa y azul, su vientre plano y su maquillaje sencillo destacaron en la fotografía, Belinda también se dejó ver con unos pendientes de la línea de ropa y accesorios Miu Miu.

A espaldas de la cantante, se veían unas salas lounge y el océano de las playas de Italia, específicamente de Olbia, Sardegna; más al fondo, se pudieron apreciar algunos sistemas montañosos y sus sombras. En sus historias temporales, publicó un boomerang dejando ver la despejada y cálida vista más claramente desde un yate.

Esta es la postal con la que la cantante Belinda se despidió de sus vacaciones en Italia (Foto: Instagram/@belindapop)

La publicación de Belinda donde escribió “Ciao bella Italia” (Adiós, bella Italia) acumuló más de 400 mil “Me gusta” en Instagram en pocas horas.

Entre los comentarios, destacó el de Amaia Salamanca, quien “reclamó” en broma “¿Cómo es que no me has invitado?”, al respecto, la joven afirmó que si había contemplado a la actriz, pero el viaje no se ajustaba con su agenda:“Si te invité, Amaia, ¡Vente! acuérdate que no podías”.

Otros mensajes de elogios fueron por parte de sus fans, quienes escribieron cosas como: “Ahora compréndo porque se desconecta, No se que vista es más hermosa el paisaje o Belindita!”, “¿Qué clase de perfección eres?”, “La princesa está resurgiendo” y “Ni el sol brilla tanto como tú Beli”.

Este es el nuevo tono de cabello que tiene Belinda, dejando atrás el café con degradado (Foto: Instagram/@belindapop)

Aunque no se especificó de qué marca o diseñador es el bello conjunto, podría pertenecer a Miu Miu al igual que sus aretes, otros trajes de baño de esta línea tienen precios que oscilan entre los 190 y los 200 euros, lo que equivale a un aproximado de 3,957 a 4165 pesos mexicanos.

En su fotografía despidiéndose de Italia, Belinda dejó ver su nuevo tinte de cabello, pues pasó de un degradado entre café con “luces” rubias a un tono más anaranjado con ocre, asemejando a un color durazno, tal como ella lo describió en un emoji dentro de su publicación. Hace unos días, la intérprete de La niña de la escuela ya había mostrado un acercamiento a su cambio de imagen.

Por otra parte, el pasado 16 de julio, Belinda ya había mostrado el atuendo marítimo en tonos pastel pero completo, su conjunto consiste en una falda tipo pareo y un top con mangas largas y amplias. En ese momento escribió “Veranito, veranito”, dando a entender que disfrutaría de sus vacaciones con esa estética.

Desde su descanso veraniego, la cantante de pop lanzó un sencillo llamado No estamos tan locos, una producción de Abraham Mateo.

Mientras Belinda se ha dedicado a disfrutar de sus vacaciones y sus nuevos éxitos musicales, su ex novio Nodal lanzó una canción en la que podría haberle mandado una indirecta.

“No somos fácil de olvidar, no somos fácil de olvidar”, fue uno de los versos que se alcanzaron a escuchar en la primera canción, mientras que Christian Nodal acompañó la pista cantando con sentimiento y bailando al ritmo de la melodía.

En la continuación de esa historia comenzó a hablar con uno de sus amigos y enseguida se reprodujo otra canción. “Cantando las de despecho a todo pulmón y aquí no soy el único al que le ha pasado... el compa de al lado también todo lo perdió”, mientras el sonorense entonaba la letra.

La canción continuó y el joven mexicano siguió cantando con entusiasmado “Por amar a ciegas se volvió sordo y de su tropiezo ya nunca se levantó (…) lo decía mi nana... el amor puede matar”, lo que pareciera ser un escrito al duelo de una relación.

SEGUIR LEYENDO: