Galilea Montijo no pelea contra su cuerpo ni contra sus arrugas

La conductora compartió que la edad no ha sido motivo para ocultar su cuerpo

Galilea Montijo se sinceró acerca de cómo ha sufrido el paso de los años después de cumplir más de 40, pues no sólo se hizo presente la menopausia, sino también las marcas de la edad en la piel; no obstante, aseguró sentirse orgullosa de las arrugas.

Durante la más reciente emisión de Netas Divinas, las presentadoras hablaron de los cambios que viven las mujeres con el paso de los años, principalmente después de los 40, cuando existe un cambio hormonal significativo.

Fue por ello que Galilea contó su experiencia con la menopausia, la cual relató que fue muy difícil, sobre todo porque, al principio, pensó que no estaba pasando por esta etapa todavía.

La presentadora compartió que este proceso comenzó hace más de dos años (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“(Me fue) muy mal, muy mal. Ya sabes, que si el bochorno, era una cosa de ‘¿por qué me da esto? Seguramente me va a bajar’. Yo me di cuenta que no, ya no me iba a bajar”, reveló.

Agregó que todo sucedió cuando murió Magda Rodríguez y después le dio COVID-19, por lo que sufrió muchos cambios en ese momento de su vida.

También compartió que el estar a punto de cumplir 50 años hizo que su mentalidad cambiara radicalmente, pues sintió que estaba enfrentando un nuevo reto; no obstante, actualmente se siente segura de sí misma.

La presentadora compartió que al principio tuvo miedo de cumplir 40 años por el estereotipo de "señora" que se tiene de las mujeres (Foto: Instagram/@galileamontijo)

“Ahora que voy casi a los 50, estoy a punto de cumplir 50, lo veo diferente, todo lo veo diferente, hasta los problemas, aunque duelan, los veo diferentes”, dijo.

Agregó que una de las cosas que más le generaron inseguridad al llegar a los 40 años fue su físico, pues se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado, pero también logró aceptarse como es.

“Se me hizo una lonjita aquí y dije: ‘Es mi lonja’, y empecé a ya no pelearme con mi cuerpo, mis manchas de paño, son del embarazo, mis cicatrices, todo, es porque es mi vida, dije: ‘¡Qué padre!’, entonces, me empecé a sentir orgullosa de mis arrugas”

Al hablar acerca de las fotografía en redes sociales, Galilea recordó cómo al principio le daba inseguridad ver sus arrugas (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Aunque actualmente se sienta segura de su cuerpo y acepta cada cambio que ve en él por la edad, reveló que de vez en cuando prefiere ocultar algunas de sus arrugas con filtros.

“Ojo, a mí me gusta retocarlas (las fotos), porque soy muy vanidosa, pero de hace un año para acá, empecé a ver mis fotografías y dije: ‘Si tengo mis rayitas en el cuello las voy a dejar’”, comentó la presentadora de Hoy.

Inclusive, mencionó que para ella estar en los 40 actualmente es muy diferente a como lo vio en un principio, pues aprecia su edad al pensar que ha vivido muchas cosas y es “interesante” saber que ya no es joven.

Galilea Montijo actualmente tiene 49 años y dijo pensar que está en el mejor momento de su vida (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“A mí me queda claro que los 40 son los nuevos 30 y los 50, los nuevos 40, porque también creo que es mucho cuestión de actitud, de ya saber que no eres una chavita, me parece hasta una edad muy interesante”, externó Galilea.

Pese a todos los cambios que vivió la tapatía a lo largo de estos últimos nueve años, aseguró que cuando cumplió los 40 no se sintió desanimada, sino que se dio cuenta de que probablemente entraría en una nueva etapa de su vida, lo que no sabía cómo tomar.

“Yo recuerdo que a los 40 llegó esta parte, no de deprimirme, tal cual, pensé que estaba entrando a una etapa de adulto mayor, ya sabes (...) Me dio mucha tristeza porque, a parte, yo amo festejar mis cumpleaños, pero sí lo festejé, porque yo quería la fiesta, los amigos, pero sí me dio mucha tristeza”, reveló la conductora.

SEGUIR LEYENDO: