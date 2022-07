Galilea Montijo contó cómo fue la distante relación con su padre

La actriz, conductora y presentadora se sincero sobre su relación con su padre y el proceso de perdida que atravesó Foto: Getty Images

Galilea Montijo debatió junto a sus compañeras del programa Netas Divinas acerca de la figura paterna y compartió cómo vivió el abandono de su padre desde que era muy pequeña.

La presentadora reveló que nunca tuvo contacto con su progenitor, Gustavo Montijo, durante gran parte de su vida, hasta que intentó regresar a su vida casi 40 años después, anhelando formar una familia junto a su madre, decisión que no logró comprender.

La actriz mencionó que nunca sostuvo una relación con él porque no estuvo junto a ella, posterior a eso contó que su mamá era la que le pedía que por favor lo perdonara por haber estado ausente la mayor parte de su vida, a lo que ella le contestó que no había absolutamente nada que perdonarle, pues ella ya había tratado sus heridas en terapia.

“Yo le decía a mi mamá: Tú quieres que le perdone algo a alguien que no conocí, quien nunca estuvo conmigo en vida ni se preocupó por mi, una llamada mínimo de ‘¿Estás bien?, ¿Te puedo apoyar en algo?’ y ahora que soy madre entiendo aún menos el porqué dejó a una niña que nunca le hizo nada y querer regresar 40 años después, casi 50, a que seamos una familia que yo no conozco, pues sencillamente no tengo nada que perdonar”, así se expresó Galilea al respecto.

A continuación la periodista Paola Rojas le recomendó el tratar de llevar a cabo un ejercicio personal que le ayudara a sanar ese resentimiento que lleva dentro por no haber tenido un papá presente en su formación, Galilea le replicó que asistió a terapia y ahí aprendió a soltar y perdonar.

Las compañeras de la actriz intentaron darle palabras de aliento y consejos para poder sanar sus heridas, sin embargo ella comentó que se encuentra en paz después de asistir a terapia Foto: Instagram @netasdivinastv

“Yo lo hice incluso en terapia, a mi mamá le duele mucho esa parte de no haber podido platicar con él y el hecho de no haberlo perdonado, porque yo le decía: ‘Mamá, tampoco tengo nada que perdonarle, yo ya lo trabajé y yo lo solté, no tengo nada que disculparle al señor, sin embargo tampoco creas que lo voy a querer nada más por el hecho de ser mi padre”, comentó tranquila.

La terapeuta invitada de ese día, Aida del Río, le otorgó completamente la razón a Galilea diciendo: “La paternidad no es por lazos consanguíneos, ya que la paternidad también se gana, se vive y se convive, es todo un proceso”.

Por último la presentadora expresó “A pesar de poseer pocos recuerdos de mi infancia con mi padre y que la mayoría de ellos sean vagos, que aún me entristezca a raíz de su partida, yo lo acepté por la felicidad de mi madre, pues mi principal intención siempre ha sido ver feliz a mi mamá”, así cerró su participación de ese tema.

El pasado 6 de agosto de 2021 fue el fallecimiento del padre de la actriz, durante la grabación del programa Hoy es que la conductora se despidió abiertamente de él y dio a conocer la poca relación que mantuvo con él durante su vida, pues a pesar de los intentos en conjunto de su mamá y papá por estrechar el vínculo, no pudo volverse realidad porque desconocía cómo tratar como familia a alguien tan ausente en su memoria.

