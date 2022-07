Galilea Montijo confesó que tiene un ‘crush’ con Johnny Depp: “Me desmayo si me indemniza”

(Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein - Foto Instagram: @galileamontijo)

Después del juicio mediático que enfrentó Johnny Depp en contra de Amber Heard por difamación, la estrella de Hollywood sigue dando de qué hablar, no solo por la apelación que recientemente interpuso su ex esposa ante los tribunales de Virgina, también porque Galilea Montijo confesó que si tuviera que elegir a una persona de todo el mundo para tenera una cita sin lugar a dudas lo elegiría.

Fue durante una emisión del programa Netas Divinas donde la presentadora de televisión se sinceró sobre el crush que tiene con el protagonista de El joven manos de tijera (1990), Charlie y la fábrica de chocolates (2016) y la saga de Piratas del Caribe (2003). Y es que participó en una dinámica de preguntas y respuestas donde fue cuestionada sobre a quién invitaría para tener una cita y sin pensarlo dos veces mencionó a Depp.

Es mi ‘crush’ desde que era una niña, o sea, en su primera serie era detective y desde ahí me enamoré de él. Mi televisión era blanco y negro, seguramente, y no sé, es una cosa que si yo lo veo me desmayo.

Como era de esperarse, sus compañeras respaldaron su decisión, en especial Paola Rojas, quien bromeó sobre la indemnización de 15 millones de dólares que próximamente deberá recibir el afamado intérprete debido a que ganó la demanda que interpuso en contra de Amber Heard por difamación.

“Yo me desmayo si me indemniza”, comentó entre risas Paola Rojas, mientras que Daniela Magun halagó a la conductora de Hoy: “Si él te viera el se desmaya primero”.

Las Netas Divinas continuaron con la dinámica y tocó el turno de Natalia Tellez, quien recomendó no tener citas con famosos debido a que pueden acaparar tanto la atención que sus encuentros se pueden ver opacados por constantes acercamientos con fans.

“El karma más cabr*n es salir con alguien famoso, mientras más famoso ¡híjole, qué difícil! porque sales a la calle, todos quieren fotos, todo el mundo te va a apartar si puede, no me estoy proyectando, solo es de la chingad* [...] la gente que quiere andar con un super famoso siento que no entiende el lado oscuro de la fama que es incómodo, es complicado, es muy difícil”, agregó.

Durante esta misma dinámica, María José -quien acudió como invitada especial al programa- fue interrojada sobre si en alguna ocasión fue cortejada por otro famoso y, sin profundizar en detalles, comentó que durante su paso por el medio artístico ha tenido la oportunidad de convivir con muchas personas, por lo que sí existieron intenciones de romances.

No obstante, recordó que hace varios años un reconocido actor mexicano quiso invitarla a salir, pero tuvo que rechazarlo debido a que en ese entonces estaba muy enamorada de su novio. Las cosas no terminaron como ella esperaba y cuando terminó su relación lamentó haberse negado una oportunidad con Jaime Camil.

Hubo un famoso que me tiró la onda y le dije que no, después me arrepentí... a Jaime Camil. Estaba yo saliendo con alguien, la verdad es que aunque llegue el personaje, cuando tú estás enamorada, pues no entra esa persona. Ya después de que terminas con esa persona ya dices ‘agh’. Jaime, te quiero.

