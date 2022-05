Galilea Montijo se unió a Netas Divinas: “¿Crees que me preocupa que yo diga la verdad?”

Galilea Montijo aseguró que ya no le teme a la verdad luego de los rumores que se han esparcido sobre ella (Foto: Instagram/@galileamontijo)

El programa Netas Divinas presentó a Galilea Montijo como su nueva presentadora, por lo que, en conferencia de prensa, la conductora de Hoy aseguró que no teme revelar su verdad en el programa.

Este 4 de mayo Galilea Montijo, en compañía de Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún dieron una conferencia de prensa en el set de Netas Divinas con motivo de la presentación de su nueva integrante.

Durante la conferencia, Montijo se sinceró sobre cómo se siente siendo parte del programa, ya que éste se caracteriza porque sus presentadoras exponen situaciones que han vivido y revelan algunos de sus secretos más íntimos, motivo por el que seguramente tendrá que hablar de las recientes controversias en las que se vio envuelta.

Al ser cuestionada por la prensa sobre qué tanto teme exponer su vida personal en Netas Divinas, ella aseguró que, después de lo que han dicho de ella, no le preocupa dar su verdad sobre sus escándalos.

Montijo formará parte de "Netas Divinas", programa en el que se comprometió a revelar secretos sobre su vida (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“Después de todo lo que han dicho de mí, ¿tú crees que me preocupa que yo diga la verdad? O sea, al contrario, no sabes cómo agradezco este espacio. De hecho, le dije a mi esposo el otro día: ‘Oye, ¿tú cómo ves lo de Netas?’, porque estaba así como muy guardadito, le dije: ‘Yo estoy muy emocionada’, y me dijo: ‘Pues eso, se trata de que seas neta’”

Agregó que en la plática con su esposo, Fernando Reina, él le comentó que si no estaba dispuesta a hablar con la verdad, era mejor que no se uniera a Netas Divinas, pues el público se daría cuenta de que no está siendo completamente honesta y dejarían de verla.

Las palabras de Reina la animaron más a ser conductora del programa, pues ella está dispuesta a hablar del tema que le pongan sobre la mesa.

Las cuatro conductoras le dieron la bienvenida a Galilea con los brazos abiertos (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

En este tenor, Consuelo Duval hizo una petición a la prensa para que no existan ataques hacia Galilea, pues ahora más que nunca estará expuesta a las opiniones del público sobre su vida personal. Asimismo, recalcó que las cuatro presentadoras la reciben de la mejor forma y estarán para apoyarla.

“Estos últimos meses Galilea ha estado expuesta y esto, que entre a Netas, le da mucho permiso al publico de opinar sin conocer y de atacar sin saber. Lo que quiero que sepan es que estas cuatro mujeres la reciben con todo el amor de mujer, de amigas, que en ningún momento van a permear sus palabras a nuestros oídos de ‘Galilea no va’, ni pierdan el tiempo”

Duval también aclaró que en ningún momento se molestó cuando le informaron que Montijo se integraría al programa, pues no pensó que su compañera le estuviera quitando el lugar ya que cada una se ha ganado su espacio en Netas Divinas.

Natalia Téllez, Daniela Magún, Consuelo Duval y Paola Rojas se han convertido en amigas cercanas gracias al programa, por lo que ahora esperan que Galilea se pueda sumar a su grupo (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Agregó que así como ya son amigas Natalia Téllez, Paola Rojas, Daniela Magún y ella, Galilea se volverá parte de su círculo y seguramente el público las podrá ver disfrutar de sus anécdotas en un ambiente de confianza.

La presentadora de Hoy, a su presentación, mencionó que una de las cosas que más le emociona de ser parte de este proyecto es que todas sus compañeras son mujeres con las que se siente identificada.

“Me emociona trabajar con mujeres fregonas, con mujeres guerreras, que ya por fin somos mamás, de diferentes sabores, colores, pero sí con una cosa en común, que sí somos bien trabajadoras”, expresó Montijo.

SEGUIR LEYENDO: