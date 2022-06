Facundo anunció su regreso a los foros de Televisa: “Estoy muy emocionado”

Facundo regresará a Telvisa con nuevo programa IG: @facufacundo TWITTER / @REVISTAETCETERA

Tras cinco años de ausencia e incursionando en la competencia, Facundo sorprendió a los televidentes con su regreso a Televisa.

Fue en la mañana de este 3 de junio que el matutino Hoy anunció el regreso de uno de los más divertidos y creativos conductores del mundo artístico, Facundo.

El programa dio a conocer que el ex conductor de Incógnito regresó a los foros de la televisora de San Ángel a un nuevo proyecto denominado ¿Cuál es el bueno? Un divertido y dinámico programa, en el cual Facundo será el presentador y al que, sin duda, le dará su toque característico.

De manera que, al ser cuestionado sobre su sentir sobre este suceso, el también actor destacó su alegría al regresar a la empresa que lo lanzó a la fama: “Sí me emocioné mucho, sí me daba mucho gusto, pero lo escondía para poder negociar una buena lana y hacerme el que no estaba emocionado de regresar, pero por dentro ya estaba así de ‘ojalá se arme’”.

Facundo dejo la empresa de San Ángel para participar en un reality de la competencia Ig: @facufacundo

Asimismo, reveló que en este nuevo proyecto puede trabajar con bastante autonomía, donde también detalló algunos aspectos que se podrán ver en pantalla: “Hay mucha libertad de hacer cosas, sí hay como unas reglas de un concurso, pero todo lo que pasa en medio va sucediendo de acuerdo a los invitados a mí y a los farsantes, entonces da mucho espacio para pasarla bien”, confirmó el ex presentador de Tucnocturno.

Por otro lado, Facundo mencionó que le es indiferente la ola de críticas de las personas, en cuanto sus acciones, pues consideran que estas ya no están ubicadas a su edad:

“Me siento como ‘el joven de los viejos’, porque hay toda una generación arriba de mí que la sigue rompiendo en la televisión, o sea, el Negro Araiza está más ruco que yo, el Burro Van Rankin es más ruco que yo y ya”, afirmó el comediante entre risas.

Cabe recordar que, el atleta incursionó en la televisora del Ajusco para acudir a una de las competencias que en ese entonces se encontraba en auge en la televisión mexicana, La Isla El reality.

Changoleón llegó a la televisión en 2005, cuando Facundo lo encontró deambulando por las calles de Coyoacán en uno de sus programas (Foto: Instagram)

Luego de ello, Facundo siguió trabajando en TV Azteca, ya que llevó a cabo diversos proyectos en los que tuvo éxito, pero en otros no.

Incluso, fue uno de los afortunados en poder cubrir los premios Óscar, donde fue vigorosamente criticado por la audiencia, pues se consideró que su sentido del humor en ese momento estuvo fuera de lugar.

No obstante, el conductor de radio además de conducir ¡Ya Párate!, comenzó a realizar contenido para YouTube, donde documentó para sus seguidores algunas rutinas de ejercicio, al igual que los viajes en los que vivió grandes experiencias a lado de su actual pareja Delia García, quien también participó y fue finalista en La Isla.

Su poca presencia en la pantalla chica, dejó ver que el famoso ya no estaría interesado en regresar a la televisión, inclusive, diversas declaraciones que realizó en cuanto a las desventajas de ser una celebridad, reforzó las pocas ganas que Facundo tendría para nuevamente conducir un programa en alguna televisora.

Facundo sostiene una relación con Delia García Ig: @facufacundo

“Ser famoso tiene sus ventajas, como que te pare un policía y sea de: ‘ah, perdón, no vi que era usted’, pero tiene unas cosas de huev* como tomarse fotos, que me da mucha huev* además de que no sé sonreír y mandar saludos es lo peor que me puede pasar”.

SEGUIR LEYENDO: