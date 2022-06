“Yo le di rating a Facundo”: qué fue de Changoleón, el maestro de la UNAM que terminó en la indigencia

Changoleón llegó a la televisión en 2005, cuando Facundo lo encontró deambulando por las calles de Coyoacán (Foto: Instagram)

Luego de que este martes la senadora panista Lilly Téllez llamara “Changoleón” al diputado del PT Gerardo Fernández Noroña durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el apodo se hizo viral y los usuarios de redes sociales recordaron al peculiar personaje por medio de memes y bromas.

Y es que Samuel González Quiroz saltó a la fama en la década de los 2000 cuando el irreverente conductor Facundo lo invitó a formar parte de sus desaparecidos programas Toma libre e Incógnito, donde mostró su condición como un hombre indigente con problemas de alcoholismo.

Fue en una de las cápsulas de Facundo Gómez para su programa, donde generalmente realizaba bromas, sketches y sondeos de opinión en las calles, que el conductor de televisión encontró a Changoléon en las calles del barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México.

La senadora Lilly Téllez se refirió reiteradas veces a Fernández Noroña como "Diputado Changoleón" (Foto: Archivo)

Tras invitarlo a comer y a dar la vuelta en limusina y transmitir en televisión abierta el resultado, la actitud de Samuel y sus ocurrencias cautivaron a los espectadores, lo que terminó en la incorporación fija del hombre al show que se transmitía por las noches en la señal de Canal 5 de Televisa.

“Tenemos una limusina, unas morras, boliche, el table...y dijimos ‘mejor en la limusina empecemos a meter gente’, en cuando dijimos eso vimos a Changoleón, le dijimos ‘¿jalas con nosptros? De pelos’... Es un vagabundo que vive en la calle, no tiene casa, siempre está cagado, meado, vomitado, hambriento, madreado, tomando Tonayan, chemo, se subió con nosotros y estuvo muy cagado. Hubo un momento en que se volvió más famoso que yo”, contó Facundo en 2021 en el canal de YouTube de Roberto Martínez.

El hombre afirma que fue profesor de Psicología clínica (Foto: Archivo)

Changoleón fue sumando popularidad en la emisión que se transmitió de 2005 a 2008 y pasó de ser un extra a protagonista de sketches de la mano de Facundo, con quien dejó de verse luego de que el programa fuera cancelado y Samuel pasara nuevamente al anonimato de las calles.

Pero lejos de la imagen desaliñada del hombre se encuentra su peculiar vida personal. Nacido en Toluca, Estado de México, según el hombre de hoy 80 años, en su juventud llegó a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, y no se saben los motivos que orillaron a González Quieroz a cambiar su vida estudiantil por la calle, aunque se rumora que fue consecuencia de una desilusión amorosa.

El hombre de hoy 80 años llegó a ser más popular que Facundo, según lo dicho por el conductor (Foto: Captura de pantalla)

“Fui maestro en la facultad de Psicología, en el área de Psicológía clínica, daba clase de Diagnósticos en C.U.; soy licenciado, pero ¿sabes qué? Tenía que dormir a la gente, y eso no me late porque me llevo su cruz, y no puedo, apenas puedo con la mía... Entré a la facultad en el 78, y salí como licenciado y no debo ninguna materia, pero no me gustó, por eso agarro y me convierto en artesano, tenía una matota (cabellera larga)”, contó el hombre en 2005 a El universal.

Tras falsos rumores de su muerte, en mayo de 2021, Samuel reapareció y sorprendió al lucir completamente diferente. A través de El tag show con Gipsy, programa de Badabun, Changoleón se dejó ver en Acapulco, donde ahora reside, y declaró que entonces llevaba un año sobrio y cuidando su salud.

En 2021, Samuel aseguró llevar un año en sobriedad y dijo seguir viviendo en la indigencia (Foto: Captura de pantalla)

Contó que continuaba viviendo en situación precaria, vendiendo zapatos y artesanías. “Yo le subí el rating a Facundo”, señaló el hombre quien en un inicio de su participación en Incógnito le ofrecieron 50 pesos por programa como su primer sueldo, catidad que rechazó y luego le dieron 500 pesos: “Yo pidiendo dinero junto más”.

Sobre el conductor que lo presentó en televisión, así lo describió el enigmático hombre: “Es muy sencillo Facundo, es muy noble, yo conozco su casa... Facundo, te mando un abrazo y un saludo muy fraternalmente, muy emocionado, y a la vez con unos sentimientos que, gracias a la voz, conocí tu grandeza, trabajabas al nivel del pueblo, te subí el rating”, expresó.

