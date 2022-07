Despotricaron contra Santiago de La Academia tras ser negativo a COVID-19: “Rubí no se andaba quejando y dio postivo”

(Fotos: laacademiatv)

Después de que los alumnos de La Academia: 20 años se mostraran enfermos desde los últimos días y se confirmara que Rubí Ibarra dio positivo a COVID-19, usuarios de redes sociales arremetieron contra Santiago -quien fue negativo en su prueba- por desvanecerse previo a recibir sus críticas ante los jueces el domingo pasado.

Y es que, el participante no sólo se convirtió en un blanco de duros cuestionamientos en fechas recientes por el público, sino que famosos e, incluso sus compañeros, no creyeron en la versión de que se sintió mal justo en el instante en que le tocaba escuchar los comentarios respecto a su presentación musical, la cual no salió de la mejor forma posible.

Fue ante estos hechos que, tras darse a conocer en Venga la Alegría que los académicos fueron sometidos a pruebas de COVID-19 y hasta el momento sólo Rubí dio positiva, mientras que Nelson, Andrés, Eduardo y Santiago resultaron negativos, que los usuarios de redes sociales despotricaron contra el último joven al compararlo con La quinceañera más famosa de México.

“Santiago salió bien y la única enferma es Rubí, salió positiva a Covid y no se andaba quejando como el consentido de la producción”. “Santiago no tiene nada ya dijeron y la única que está enferma es Rubí que salió positiva en Covid y no se estaba desmayando a la hora de la critica”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en Twitter.

Cabe recordar que la apatía del público hacia Santiago se remontó desde que el joven expuso que le gustaba Isabela Ortega, ex participante del reality, pero después mencionó en vivo que todo fue una estrategia.

Después de eso, las fricciones entre el académico y sus compañeros crecieron al punto en que varios comenzaron a sentir que la producción y los jueces favorecían a Santiago en las críticas.

Santiago se salvó de ser el expulsado del onceavo concierto de La Academia 2022 a petición del jurado. (Foto: Instagram/@santiagodomwelsh)

En este sentido, Myriam Montemayor realizó una intervención y los integrantes de la casa expusieron sus inconformidades. Pero, durante una gala pasada, cuando Santiago fue el seleccionado por el público para salir del programa, los jueces votaron para que se salvara de la expulsión.

“Nosotros en este panel tenemos un voto de calidad muy especial y de una manera mu y humilde pero profesional le pedimos a la producción que reconsidere lo que está pasando”, comentó Arturo López Gavito al considerar que Santiago se merece una segunda oportunidad para demostrar su capacidad artística.

“No estamos hablando de inmunidad, eso no existe en La Academia. Estamos hablando de que se le de la oportunidad a este joven de trabajar una semana más porque se lo merece”, aclaró López Gavito. En este sentido, comentó que “si la semana entrante la gente vota por que se vaya, que se vaya”.

Santiago cautivó al jurado con su interpretación de "La camisa negra" de Juanes. (Foto: Twitter/@LaAcademiaTV)

Tras ser aceptada la moción, las redes sociales no tardaron en llenarse de opiniones y memes que expresaron el sentir del público. Al respecto, la gran mayoría de los comentarios publicados en Twitter reflejaron un gran disgusto por parte de las y los usuarios por la salvación de Santiago.

Hubo un sinfín de publicaciones en la red social que tacharon de “injusta” la decisión tomada por la producción, pues la señalaron como una muestra de “favoritismo”.

SEGUIR LEYENDO