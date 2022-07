Juan Pablo Medina se dejó ver practicado fútbol a poco más de un año de su amputación

Juan Pablo Medina ya juega futbol con su prótesis Foto: Instagram/@juan_pablomedina

Juan Pablo Medina ha tratado de retomar su vida pública a casi más de un año de haber sido parte de un proceso quirúrgico donde le fue amputada su pierna por haber sufrido una trombosis. Por ello parte fundamental de su terapia física es adaptarse a su prótesis a la hora de realizar actividades de mayor impacto.

En diferentes ocasiones el famoso histrión de 44 años ha dejado ver a sus más de 800 mil seguidores algunos avances de su terapia. A lo largo del 2022, el actor que dio vida a Iñaki Díaz en el exitoso melodrama juvenil, Soy Tu Fan ha mostrado algunos detalles de su prótesis “Genium X3″ y sus diversos progresos físicos.

Bajo este contexto el histrión estadounidense de origen mexicano compartió recientemente de como paso de no poder subir un escalón -como lo publicó en mayo pasado- hasta el momento de poder tener el control de un balón en sus pies, tal y como fue publicado por la empresa Ottobock México, la cual fue la encargada de diseñar su prótesis a la medida.

“Juan Pablo Medina, está volviendo parte de él nuestra Genium X3. Llevándola al máximo en cada uno de los deportes que está practicando. Sin duda alguna nos ha sorprendido por el gran avance que tiene día a día con su prótesis”, se puede leer en la descripción de la imagen.

A través de la cuenta de Instagram de Ottobock México, el reconocido actor ha compartido diversos avances de su rehabilitación, así como algunas premisas sobre su regreso a los foros de televisión y cine, tal como lo comentó en un live para la cuenta que se encarga en crear y diseñar prótesis para las personas que han perdido alguna extremidad.

El pasado 14 de julio Juan Pablo Medina indicó que están por salir dos proyectos en los que aparecerá con sus dos piernas por lo cual no pudo ocultar su escepticismo: “Van a salir dos proyectos que hice antes y también es lindo e impactante un poco verme en algo que pasó antes de todo lo que me pasó”, subrayó en unas declaraciones retomadas por Sale el Sol.

En esa ocasión el actual novio de la conocida intérprete colombiana Paulina Dávila reconoció que una de sus preocupaciones principales tras la amputación fue el no poder encontrar trabajo por los estigmas y el miedo de que le pueda pasar algo, sin embargo, tras una larga recuperación agradeció a las producciones con las que colaborara que les sigan dando la oportunidad de demostrar sus dotes histriónicos.

“Voy a regresar a trabajar con amigos y no pude haber regresado en mejor proyecto porque hay amigos. Me siento tranquilo y la producción me ha tratado increíble”, remató el pasado 14 de julio el intérprete que dio vida a Amado Matamoros en Guerra de ídolos.

Fue en agosto del 2021 el mundo de la farándula quedó consternado cuando se dio a conocer que Juan Pablo Medina tuve que ser intervenido quirúrgicamente por sufrir una trombosis, misma que causó necrosis en su pierna derecha, la cual tuvo que ser amputada parcialmente.

Portada de la revista GQ México retomada por el actor en su cuenta de Instagram. (Captura: juan:pablomedina/Instagram)

No fue hasta después de algunos meses -siendo más específicos en marzo de este año- cuando de manera sorpresiva el actor reapareció en algunas fotografías con su prótesis para ser parte de la portada de la revista GQ donde ahondó sobre su terapia, su sentir tras haber perdido la pierna y diversos temas más.

