Cynthia Klitbo explotó contra Juan Vidal por deuda y supuesta actitud contra las mujeres

Cynthia Klitbo presumió su romance en redes sociales. (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

En medio de los rumores que se desataron en redes sociales sobre un supuesto romance entre Niurka Marcos y Juan Vidal que habría iniciado tras sus apasionados besos en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Cynthia Klitbo tachó a su ex pareja de “aprovechado” por la presunta actitud que tiene contra las mujeres y confesó que tras su truene le quedó a deber alrededor de 90 mil pesos mexicanos.

Hace unos días la actriz de melodramas sostuvo un encuentro con los medios donde reveló que su relación con Juan Vidal no fue miel sobre hojuelas -contrario a lo que muchos llegaron a pensar por sus publicaciones en redes sociales- debido al supuesto problema de ira que tiene el también intérprete y que, después de algunos meses juntos, la orilló a romper definitivamente su noviazgo.

“Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en ‘¿cuántos músculos tengo?’ y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta”, dijo para las cámaras de Eden Dorantes.

Durante su romance visitaron Perú. (Foto: Ig @juanvidalgil)

“Si yo te enseñara las ofensas que hay en los chats de su parte, cómo le habla a las mujeres y cómo se expresa de las mujeres, te daría un dolor de muelas”

Pero eso no fue todo, Cynthia Klitbo confesó que durante su romance accedió a prestarle dinero para que solucionara sus problemas personales, sin embargo, actualmente todavía no solventa la deuda que habría prometido pagar desde diciembre de 2021. En ese momento, la actriz de Atrévete a soñar no especificó la cantidad exacta, pero durante una entrevista que concedió para Venga la Alegría fin de semana reveló cuánto es.

“Me debe dinero, quedó de pagármelo desde diciembre, me debe 4 mil 500 dólares (cerca de 90 mil pesos mexicanos)”, dijo.

La pareja tiene tres semanas sin verse debido a un viaje que tuvo que realizar Juan (Foto: Instagram/@laklitbocynthia)

Durante la charla, la intérprete de 55 años comentó que recientemente tuvo un acercamiento con una empleada de su ex novio, quien le informó de un posible depósito a su favor por la cantidad de 20 mil pesos. Sin embargo, ella no está de acuerdo con que la deuda se solvente con la moneda nacional, pues al parecer el préstamo original se hizo en dólares.

“Ayer me habló su servidora del hogar para decirme que no me lo puede pagar en dólares y que su patrón le dijo que me depositara 20 mil pesos, entonces lo tomo como a sus servicios sexuales, que no me pague, no importa”, mencionó.

La actriz explicó que no piensa llevar la deuda a una instancia legal porque considera que fue el precio que tuvo que pagar por estar con su ex. Bajo este contexto, se atrevió a mandarle un breve, pero contundente mensaje a Niurka Marcos: “Ya le baja las cremas, ya le pide la comida... comadrita, cuídate”.

Los acercamientos entre la cubana y Vidal son cada vez más recurrentes en La casa de los famosos 2 (Foto: Captura de pantalla)

“Ya está bastante adulta para hacer lo que quiera [...] pero no pensé que tan rápido le iba a sacar el cobre, pobre”, comentó para VLA.

Por último, Cynthia Klitbo dejó entrever que durante su carrera artística se ha encontrado con hombres que tienen actitudes similares y gracias a sus experiencias ya sabe cómo detectar tanto a las personas que tienen buenas intenciones como aquellos que solo buscan un beneficio.

“Cuando tienes éxito es muy común, pero uno ya tiene la inteligencia para descubrirlo y desaparecerse corriendo de ahí y contárselo a quien más confianza le tengas. Por qué pocos hombres te aguantan si las que los ha mandado al carajo he sido yo, entonces yo aguanto a pocos”, comentó para el matutino de TV Azteca.

