Regina Murguía de JNS recordó el bullying que sufrió de joven: “Me dolía”

Regina Murguía recordó cómo su fama la hizo ser blanco fácil de bullying y burlas (Foto: Instagram/@murguiaregina)

Varias exintegrantes de JNS uno de los grupos de pop más famosos, han revelado que durante su adolescencia fueron foco de burlas y acoso por parte de sus fans y personas que los rodeaban, pues la gente criticaba su aspecto físico. Litzy y Amiel lo hicieron público desde su salida de la agrupación; ahora Regina Murguía se les unió y reveló cómo desde sus compañeros de la escuela hasta sus fans llegaron a hostigarla por su peso.

En entrevista con Venga la Alegría, Regina, una de las integrantes actuales de JNS, reveló que cuando comenzó a ser integrante del grupo, sufrió de bullying por parte de sus compañeros, inclusive, por parte de sus propias amigas.

“Yo sufrí bullying fuerte en la escuela porque era del grupo de las niñas populares, pero había años en los que ellas no me hablaban, me hacían la ley del hielo. Llegaba al colegio y las niñas estaban como que se me volteaban, estaban en mi contra (...) pero siempre fui carismática y llamativa y movida”

Durante su adolescencia, Regina era llamada la más "gorda" de entre sus compañeras (Foto: Twitter/@murguiaregina)

Este tipo de bullying por parte de sus propias amigas causó que Regina sufriera de colitis cada que terminaban sus vacaciones y tenía que regresar a la escuela. Lo recordó diciendo: “De niña no sabía ni que estaba pasando, me dolía y me daban ataques de colitis nerviosa de que ‘ya tengo que ir al colegio y no quiero ir al colegio’”.

A ello se agregó que dentro y fuera de la escuela criticaban su aspecto físico, siempre diciéndole que no estaba en el peso correcto y que debía cambiar su alimentación para verse mejor.

Por ello es que comenzó a obsesionarse con su peso y comenzó a hacer dietas para poder conseguir el mismo físico que sus compañeras y jóvenes de su edad.

Regina aseguró que actualmente no hace dietas para conservar su peso (Foto: Instagram/@murguiaregina)

“Te dicen: ‘Oye, te ves gorda’ o ‘no lo haces bien’, y uno no está preparado psicológicamente para esas cosas y dañan mucho la autoestima de una niña. Yo hice miles y millones de dietas. Sí estuve mucho tiempo muy traumada por mi imagen, por el peso, pero no desde Jeans, desde antes, desde el ballet, desde ‘oye, ¿por qué soy diferente?, ¿por qué mi cuerpo es diferente?’”

Fue tiempo después cuando Murguía finalmente logró aceptar su físico como tal y dejó las dietas para concentrarse en lo que le gustaba. Adaptó sus comidas a sus preferencias y dejó de comer carnes.

“Logré hacer las pases conmigo, con mi cuerpo, aceptarme, amarme, sobre todo eso, aceptar que eres así y estás perfecta. Cambié mi alimentación, quité las dietas, quité lo que yo sentía que no me hacía bien”, recordó.

La cantante confesó que actualmente puede hablar de esto, aunque todavía le duele, pero en su momento le costó mucho trabajo tratarlo y superarlo.

Regina desmintió haberse casado con Tono luego de que los rumores aseguraban que había sido así (Foto: Instagram/@murguiaregina)

Por otro lado, al hablar de su vida amorosa, Regina compartió que en ese aspecto siempre se ha sentido muy afortunada, pues estuvo acompañada de personas de las que pudo aprender y vivió experiencias buenas.

Al tocar el tema de su noviazgo con Tono de Magneto, pues por varios meses se llegó a decir que ya había llegado al altar en una boda casi secreta, ella aseguró que todo lo que se dijo y las pruebas de su supuesto matrimonio fueron sacadas de contexto.

Destapó que lo único que han tenido es una ceremonia de promesa de matrimonio, pero todavía no se dan el “sí”.

