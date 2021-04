Regina Murguía reveló que congelará sus óvulos: “Este año cumplo 36 años, no nos estamos haciendo más jóvenes”

La cantante Regina Murguía confesó que, tras un año de intentar quedar embarazada de forma natural con su pareja Tono Beltranena, integrante de Magneto, está pensando en recurrir al congelamiento de óvulos para poder ser próximamente madre.

“Este año cumplo 36 años, no nos estamos haciendo más jóvenes, entonces sí, posiblemente lo considere. Espero que primero llegue la boda, pero probablemente sea inseminación”, dijo la famosa para Ventaneando.

Asimismo, destacó que ella llevaba ya varios meses siguiéndolas recomendaciones de su médico para poder quedar embarazada y su pareja también se revirtió la vasectomía para que ambos lo intentaran, no obstante, hasta la fecha, no han podido lograr concebir.

No sé si es muy indiscreto, él estaba operado, ya no iba a tener más hijos y se hizo la operación para poder ajustarse los cables y probar si naturalmente se podía. Me dieron tratamiento y tengo quistes en los ovarios, probablemente tengamos que hacer algún otro tratamiento porque ya ha pasado un año.