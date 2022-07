Por qué Meche Carreño se alejó del cine y la televisión

(Foto: Twitter/@FerchoRivero)

La famosa actriz Meche Carreño murió este día debido a complicaciones de un cáncer de hígado. Su época de mayores éxitos fue en los años setenta, pues incluso se le reconoció como un símbolo sexual del cine mexicano; sin embargo, pasó sus últimos días alejada del cine y la televisión.

El motivo por el que María de las Mercedes Carreño Nava dejó de participar en proyectos televisivos o cinematográficos fue que perdió a un hijo, después de este impactante fallecimiento, la actriz comenzó a radicar en los Estados Unidos y continuó su formación como directora de cine.

Meche Carreño en "Los perros de Dios" (Foto: IMDb)

De acuerdo con el libro No soy Meche la de Juan Gabriel, la actriz seguía recordando este incidente durante un rodaje en el hotel Ritz, el accidente automóvilístico terminó con la vida de José María Torres.

A pesar de su retiro después de 1988, esporádicamente regresaba a la televisión o al cine, como fue el caso de Desde Gayola, uno de los últimos programas en los que aceptó dar entrevistas. También hacía nuevas apariciones públicas para recibir diversas premiaciones.

Meche participó en alrededor de 25 películas, entre las que se encuentran La Choca de Emilio El Indio Fernández, La otra virginidad, Damiana y los hombres y La sangre enemiga, siempre resaltando por la sensualidad de sus personajes.

(Foto: captura de pantalla/YouTube)

Gracias a La Choca fue que ganó un Premio Ariel en 1974 por Mejor Coactuación Femenina. Además de que se convirtió en uno de sus trabajos más importantes, pues inclusive a su retiro fue recordada por su papel de Flor.

También trabajó de la mano de grandes estrellas como Alejandro Jodorowsky, Julio Bracho, Javier Solís, Fanny Cano, Eric del Castillo, Sara García y Gloria Marín.

Desde sus 20 años se posicionó como un sex symbol del cine mexicano gracias a su participación en No hay cruces en el mar, donde fue dirigida por Julián Soler y compartió créditos con Juan Ferrara y Pedro Armendáriz Jr.

(Foto: Facebook/Archivo Histórico de Monterrey)

En los años 80, cuando ya se había posicionado como una de las actrices más atrevidas de México, Meche participó en la película El Noa Noa, donde fue ligada amorosamente con Juan Gabriel.

Juntos también trabajaron en el video musical de He venido a pedirte perdón y la película Es mi vida, a partir de entonces comenzaron una fuerte amistad.

Mercedes se caracterizó por siempre retar a la censura con los incontables desnudos que hacía y los bailes sensuales que la convirtieron en un mito erótico. Incluso, reveló en varias entrevistas que fueron innumerables las veces que compañeros, fanáticos o productores le llegaron a hacer propuestas de índole sexual, pero ella no aceptaba porque no quería o no “le llegaban al precio” decía con una risa.

(Foto: Twitter/@morenosanchez03)

A pesar de que se encontraba en el mejor punto de su éxito, Meche decidió retirarse a los 42 años debido a la muerte de su hijo, Juan María Torres, pues su dolor fue tan grande que prefirió vivir su duelo alejada de los escenarios.

Tras darse a conocer el fallecimiento de esta importante actriz, muchos de sus colegas lamentaron su muerte en redes sociales.

