Maite Perroni y las imágenes que levantaron sospecha de embarazo

La actriz podría estar esperando un bebé

Hace poco, Maite Perroni delcaró que había encontrado al amor de su vida a lado de Andrés Tovar, desde hace un tiempo, se difundieron rumores sobre el supuesto embarazo de la ex RBD, pero estas suposiciones tomaron fuerza por un video.

En la grabación de El Gordo y la Flaca, Maite Perroni apareció con un vestido negro bajando las escaleras, de acuerdo con los presentadores del programa, aparentemente su vientre se vio abultado y con un supuesto aumento de peso.

Así apareció en una de las calles de la Ciudad de México

Aunque Perroni no ha confirmado o desmentido si realmente está esperando un bebé junto a Andrés Tovar, diversos comentarios de sus fans no se hicieron esperar, algunos de ellos fueron:

“Ojalá que si esté, ya queremos un bb precioso de Mai! Es una bendición y seguro le traerá más amor y bendiciones de todas las que ya tiene!” y “Se nota grande la barriga y tantos que los negaban...”; por otra parte, hubo quienes expresaron que era incorrecto especular sobre el supuesto embarazo de la querida actriz, ya que se debería esperar la confirmación de su parte.

Aparentemente su físico habría revelado un embarazo adelantado

Respecto al embarazo, recientemente la ex RBD se sinceró sobre su deseo de convertirse en madre: “Por lo pronto no, no estoy en este momento considerándolo. La vida y los tiempo se acomodarán y ya será cuando tenga que ser”.

Por otro lado, a principios de junio, Maite abrió una puerta hacia su intimidad para compartir que se encuentra muy feliz con Andrés Tovar y explicó que la razón por la que probablemente las especulaciones en torno a su romance tomaron fuerza hace unos meses fue su silencio.

“Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Al no haberlo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”, dijo para las cámaras de Despierta América.

Maite explicó que Andrés Tovar es el amor de su vida

Cabe señalar que la polémica que rodea su relación surgió porque el romance habría comenzado dentro de un triángulo amoroso con Claudia Martin, quien notó que su esposo estaba distante a pesar de que faltaban pocos meses para que cumplieran dos años de matrimonio.

Según TV Notas, una noche Claudia Martín notó que el celular de su entonces pareja sonaba demasiado, así que revisó la pantalla y descubrió que la persona quien le escribía estaba agendada como “Maite P”.

Aparentemente esto desató una fuerte discusión entre ambos y terminó con Andrés Tovar confirmando que tenía una relación extra marital con Maite Perroni.

Así son sus constantes demostraciones de amor

Sin profundizar en detalles, quien dio vida a Lupita Fernández en la exitosa versión mexicana de Rebelde compartió que se encuentra muy feliz junto a Andrés Tovar y, restando importancia a los rumores que giran en torno a su romance, comentó que trata de disfrutar cada momento porque considera que ya encontró al amor de su vida.

“Más feliz que nunca, valorando cada segundo y sintiéndome agradecida y afortunada por haber encontrado al amor de mi vida y disfrutando de cada momento con mi familia que son mi mayor tesoro”, declaró.

Aparentemente el romance inició dentro de un triángulo amoroso

Por otro lado, Maite Perroni aprovechó la ocasión para extender un agradecimiento a todos sus fans por el apoyo que le han brindado en los últimos meses, en especial tras el lanzamiento de su propia marca de vinos, Spara, y el estreno de sus dos últimas películas: La octava cláusula y Sin ti no puedo. También reveló que cada vez falta menos para disfrutar de su trabajo en su nueva etapa como productora.

“Crear contenido para nuestra comunidad y vivir todo el proceso creativo, desde la concepción de la idea hasta su materialización. Deseo poder lograr construir un espacio productivo y reconocido por su calidad dentro de la industria que genere empleos y oportunidades”, dijo para el mismo medio.

