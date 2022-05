Quiénes fueron los ex integrantes de RBD que felicitaron a Anahí por su cumpleaños 39

Mucho se ha especulado sobre su posible reencuentro, sin embargo, todavía no hay planes al respecto. (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Anahí Puente, considerada como una de las estrellas de televisión más famosas en los últimos años tras su paso por Rebelde, celebró su cumpleaños número 39 el pasado 14 de mayo y, como era de esperarse, las redes sociales se inundaron con felicitaciones en su honor. Sin embargo, los grandes ausentes fueron sus ex compañeros de RBD, esto en medio de la polémica sobre su posible reencuentro sobre los escenarios.

La intérprete de Me hipnotizas recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 9 millones de seguidores algunos de los mensajes que recibió por su cumpleaños. Entre las historias resaltaron un par de publicaciones muy especiales debido a que fueron escritas por dos ex integrantes de RBD con quienes Anahí mantiene una buena relación.

El primero en aparecer fue Christian Chávez, quien dedicó un breve pero sentido mensaje para su querida amiga: “Happy birthday!!! Que la vida te de más de todo lo hermoso que tú eres. Love you”. A través de una selfie donde aparecen juntos, el también actor dejó entrever que el estupendo lazo de amistad que forjaron durante las grabaciones de la novela juvenil y las giras del grupo ha perdurado.

Anahí reposteó en sus historias de Instagram las felicitaciones que recibió. (Captura: @anahi/Instagram)

Cabe mencionar que dentro de todos los ex integrantes del grupo solo Anahí y Christian Chávez han presumido su amistad en más de una ocasión a través de redes sociales. Los otros cuatro artistas han procurado mantenerse al margen para evitar escándalos y muy pocas veces sorprenden a sus miles de fans apareciendo juntos públicamente o hablando al respecto.

Pero quien diera vida a Giovanni Méndez en la versión mexicana de Rebelde no fue el único en apapachar a la festejada, también lo hizo Dulce María. La intérprete de Inevitable, Ya no, O lo haces tú o lo hago yo y No sé llorar abrió su baúl de los recuerdos en un día tan especial para compartir una fotografía que fue tomada durante alguna de las presentaciones que ofreció RBD en el país.

La felicitación de Dulce María sorprendió a los fans de "RBD" debido a que casi nunca postea cosas sobre sus ex compañeros de la banda. (Captura: @anahi/Instagram)

En la imagen se puede apreciar a las actrices que interpretaron a Mía Colucci y Roberta Pardo juntas sobre el escenario. La postal capturó el momento en que Anahí abrazó a Dulce María mientras cantaba alguno de los éxitos de RBD y lo que más llamó la atención fue que ambas aparecen con los looks que popularizaron sus personajes durante el melodrama.

“Feliz cumple Anahí. Te mando muchos abrazos y que este año este lleno de amor, salud y más sueños cumplidos! Te quiero”, escribió Dulce María sobre la postal.

Maite Perroni, Christopher Uckermann y Alfonso Herrera fueron los grandes ausentes en las felicitaciones, no obstante, cabe la posibilidad de que hubieran dedicado algunas palabras en honor a su ex compañera a través de un medio privado.

Anahí y Manuel Velasco se casaron en 2005, actualmente tiene dos hijos: Manuel y Emiliano. (Captura: @anahi/Instagram)

Fuera del grupo pop, Anahí recibió más felicitaciones y entre ellas destacó el tierno mensaje que le dedicó Manuel Velasco Coello: “Feliz cumpleaños, amos de mi vida!!!”. La cantante reposteó la publicación en sus historias de Instagram y su esposo robó suspiros con la fotografía que eligió, pues presumió su abdomen al aparecer sin camisa.

Por otro lado, hace unos días Anahí hizo frente a las especulaciones sobre el posible reencuentro de RBD sobre los escenarios y, sin profundizar en los detalles, confesó que actualmente no tienen contemplado reunirse: “No, ahorita estamos todos, creo yo, como cada quien muy en su camino”, dijo para el canal de YouTube de Tony Stars TV.

Pero eso no fue todo, la oriunda de la Ciudad de México aseguró que dentro de sus planes no se encuentra regresar a las telenovelas y se deslindó sobre los rumores que existen en torno a una posible bioserie de la banda: “No tengo idea, yo creo que eso no me lo deben preguntar a mí porque yo en ese no tengo nada que ver”.

SEGUIR LEYENDO: