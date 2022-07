Ángela Aguilar lució un vestido con más de 2 mil “milagritos mexicanos” en los Premios Juventud

Más de 2,500 milagritos pendían del vestido dorado de Ángela Aguilar (Foto: instagram premiosjuventud)

Ángela Aguilar impactó a sus fans durante la alfombra roja de los Premios Juventud 2022, ya que lució un vestido dorado y un vistoso tocado de flores en el mismo color.

La lujosa prenda tenía colgando cerca de 2 mil 500 “milagritos” dorados, la joven afirmó que las pequeñas figuras le ayudarían a ganar alguna de las categorías en las que está nominada. El vestido que llevó la cantante de regional mexicano a la premiación le llegaba a medio muslo y era de manga corta.

Además, Ángela lució unos zapatos muy similares a los Medusa Aevitas de Versace que usó en noviembre de 2021, pero en color crema, los cuales tienen un costo de 33 mil pesos mexicanos.

Así es el vestido de milagritos que llevó Ángela Aguilar a los Premios Juventud 2022 (Foto: instagram premiosjuventud)

Qué son los “milagritos” mexicanos del vestido de Ángela Aguilar

Se trata de figuras que representan un corazón y aparentemente, ninguno es igual a otro, se usan como agradecimiento por algún tipo de petición, agradecimiento o incluso devoción a algún santo y usualmente están tallados en madera, aunque pueden estar hechos de cualquier otro material como la hojalata.

Cientos de figuras de este tipo pero a menor escala pendían del vestido de Ángela (Foto: Twitter/@anasanguinx_)

Por ejemplo, las personas pueden hacer desde bordados hasta collares, en este caso, Ángela Aguilar llevó a los premios más de 2 mil figuras de este tipo. Estos corazones también se usan a manera de retablo pintado al óleo, relatando la historia de alguien que se salvó de una situación trágica.

La historia de los milagritos mexicanos se remonta a la época de Hernán Cortés, pues el explorador agradeció a través de un milagrito el haber sobrevivido a una picadura de escorpión.

Así son los milagritos (Foto: Twitter/@mex_tt)

Se les comenzó a llamar corazones porque la creación de milagritos está muy relacionada a los “detentes” que colocan los creyentes católicos en sus puertas. Un “detente” tiene el objetivo de ahuyentar a las malas energías y suelen tener la forma del sagrado corazón.

Cabe señalar que Ángela Aguilar encabeza la categoría “Artista Femenino - On The Rise”, pero para poder llevarse el galardón tendrá que superar en votos a Cazzu -rapera argentina que supuestamente es novia de Christian Nodal-, Emilia, Farina, Kali Uchis, María Becerra, Mariah Angeliq, Nathy Peluso, Nicki Nicole y Tini.

Otra de las categorías más importantes para el público es “Mejor Canción Regional Mexicana”, donde competirán éxitos como Ahí Donde Me Ven de Ángela Aguilar, A La Antigüita de Calibre 50, Ya No Somos Ni Seremos de Christian Nodal, Ya Supérame de Grupo Firme, La Casita de Banda MS de Sergio Lizárraga, ¿Qué Tienen Tus Palabras? de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Sin Miedo Al Éxito de Banda Los Sebastianos, Soy Buen Amigo de El Fantasma y Ya Solo Eres Mi Ex de La Adictiva Banda San José de Mesillas.

Ángela Aguilar espera ganar con ayuda de sus "milagritos" (Foto: instagram premiosjuventud)

En “Mejor Fusión Regional Mexicana” destacan las colaboraciones de Ángela Aguilar con Jesse y Joy, Grupo Firme con Maluma, Matisse junto a Carin León, Los Ángeles Azuela con Nicki Nicole y Maná junto a Nodal. Por otra parte, Ángela Aguilar y Sofía Reyes podrían llevarse el galardón en Artista de la Juventud Femenina.

Ángela Aguilar suele elegir diversos atuendos para sus conciertos y para presentarse en diversos eventos especiales, aunque recientemente vivió un divertido y bochornoso momento junto a su perro.

Durante una reciente presentación de la mexicana, la mascota consentida de la dinastía Aguilar interrumpió su presentación al subir al escenario y comenzar a pasearse por el. Aunque la persona encargada de cuidarlo intentaba bajarlo, Gordo, el cual es su nombre, encontró refugio en elegante vestido de Ángela, haciendo que la cantante parara la presentación y entre risas nerviosas buscará qué hacer con la situación.

Así fue el angustiante momento (TikTok: zulyblablabla)

La menor de la dinastía Aguilar se encontraba presentando Lo Busqué, tema que llevó a la fama a Ana Bárbara, cuando el pequeño de cuatro patas entró al gran vestido provocando que incluso Pepe Aguilar tuviera que salir al rescate de su hija, pues también subió al escenario y trató de agarrar al perrito, retirándolo después del lugar.

SEGUIR LEYENDO: