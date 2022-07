“Pulmones” la obra de Regina Blandón dirigida por Alonso Iñiguez: el debate entre ser padres o no

“Pulmones” es una obra de Regina Blandón dirigida por Alonso Iñiguez (Fotos: Instagram/@pulmonesmx/@alonso_j)

El mundo del entretenimiento poco a poco regresa a la normalidad tras dos años de distanciamiento social ocasionados por una pandemia que parece haber llegado para quedarse. Sin embargo, los espacios recreativos abren de nueva cuenta sus puertas y las mejores apuestas en escena estrenan temporada.

Este es el caso de Pulmones una obra escrita por Duncan Macmillan, traducida por Roberto Cavazos, interpretada por Regina Blandón y Adriana Montes de Oca alternando personaje así como Xavier García llevando el rol masculino. Esta gran apuesta que inicia este jueves 21 de julio en el Foro Lucerna , cuanta con la dirección del responsable de Sexo, Pudor y Lágrimas 2: Alonso Iñiguez.

Egresado de la carrera de actuación en Artes Escénicas Argos CasAzul y que al graduarse se desenvolvió como actor en diferentes proyectos -El hotel de los secretos y Caer en tentación para Televisa- , pero ahora podemos verlo retomando la dirección teatral con Pulmones, una obra que relata el cuestionamiento de una pareja al preguntarse si vale la pena traer nuevos seres al mundo en medio de una crisis climática.

En ella se podrá ver cómo se desarrolla su relación y los conflictos por sus ideologías. Además, tiene el propósito de ser la primera producción teatral en México con huella de carbono neutra. Por ello, Infobae México platicó con Alonso Iñiguez sobre el gran proyecto que pretende crear debates en todo tipo de públicos, pues las ideas conservadoras y liberales serán expuestas generando una reflexión individual en cada asistente.

Alonso Iñiguez fue el director responsable de "Sexo, Pudor y Lágrimas 2" (Foto: Instagram/@alonso_j)

La pregunta de la generación: “¿Queremos tener hijos o no?”

“Antes a los 20 años todo mundo estaba teniendo hijos y la gente estaba casada; tú tenías 25 años, en la época de mi abuela o de mi mamá incluso, y si no estabas casado a esa edad pues ya estabas ‘quedándote’ o si no tenías hijos ‘había un problema’. Yo ahora lo veo y empieza la pregunta de ‘¿Sí quiero tener hijos o no?, primero se alargó y ahora la pregunta es tenerlos o no tenerlos”, comenzó a relatar.

Aunque las posturas pueden llegar a ser diversas pues cuestiones socioculturales pero sobre todo de generaciones, las circunstancias que actualmente se viven en todo el mundo encaminan a pensar en soluciones y no en discusiones:

La temporada que también cuenta con la actuación de Adriana Montes de Oca y Xavier García se estrena este jueves 21 de julio al 11 de septiembre de 2022 en el Foro Lucerna (Foto: Instagram/@pulmones/mx)

“Somos una generación un poco más consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor, creo y espero, y pienso que la pregunta sobre tener hijos es ‘¿Voy a traer hijos a un mundo en el cual tal vez un niño no se pueda quitar el cubrebocas nunca?’ o incluso le pueda tocar una sequía. Entonces también la pregunta es ‘¿Para qué contribuyo?’”, agregó.

“La obra va a plantear la pregunta en las generaciones más jóvenes que a diferencia de la mía será más como una identificación… Para los que nunca se hicieron esas preguntas y continuaron la vida como estaba marcado socialmente pues tal vez abra puntos de debates y discusiones entre generaciones que creo puede ser muy interesante porque a lo mejor es algo que jamás se preguntaron y ahora pueden ver cómo contribuyeron a todo este sistema”.

“Que se haya vuelto tan polémica es consecuencia de su inteligencia”: Iñiguez sobre Regina Blandón.

Regina Blandón regresa al teatro con "Pulmones" (Foto: Instagram/@reginablandon)

Sobre cómo ha sido trabajar con la intérprete de Bibi en La Familia P. Luche, el director de Pulmones mencionó:

“Trabajar con ella es increíble, todo un deleite, es una actriz súper disciplinada. Su postura ante todos estos cuestionamientos y tener algo tan claro hace que ella sí tenga credibilidad. Yo la veo sobre el escenario y digo ‘Es una actriz a la que le creo’”, finalizó.

