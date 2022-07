Pedro Sola criticó a Lolita Cortés tras pelea con Alexander Acha en La Academia: “Es muy mal modienta”

El conductor habló sobre la pelea (Foto: Ig @tiopedritosola/@laacademiatv)

Después de que Lola Cortés y Alexander Acha protagonizaran una controversial discusión durante uno de los más recientes conciertos de La Academia: 20 años, algunos famosos del medio no dudaron en dar su opinión al respecto, como fue el caso de Pedro Sola, quien arremetió contra La Juez de Hierro.

Todo sucedió durante Ventaneando, donde los presentadores comentaron un poco de la pelea entre los integrantes del aclamado concurso de canto.

Ahí, Pedrito Sola se mostró inconforme con la actitud y personalidad que suele caracterizar a Lolita Cortés.

“Que critique a los cantantes, ¿por qué a los bailarines? (…) El problema de Lola es que no deja hablar a nadie, es muy mal modienta y no deja hablar a nadie”, remarcó Sola ante las cámaras del vespertino de TV Azteca.

Pedrito arremetió contra Lola Cortés (Foto: Captura/Instagram @linetpuentes)

Por su parte, Daniel Bisogno defendió a la actriz de teatro musical y señaló que Alexander Acha también debería contenerse en sus participaciones.

“A mí me parece un error que el director de La Academia tenga el derecho a hablar cada que hay una crítica (...) Lola tiene muy en claro su personaje que es hacer show, en buena medida gracias a Lolita ha sido un éxito La Academia en sus tantas generaciones”, añadió Bisogno.

Cabe recordar que, tras la pelea, los dos involucrados fueron entrevistados en el foro del concurso de canto y Lola Cortés no dudó en señalar que sus opiniones eran con conocimiento de causa.

“Perdón, a mí me parece que nuestra música mexicana no está bien representada y que venga a decir que mis adjetivos calificativos como ‘estupidez’ es una falta de respeto... falta de respeto es lo que le hace a sus alumnos”, externó La Juez de Hierro.

Mientras que Alexander apuntó: “Sí, así es lo que tiene que pasar (discutir) y tiene que pasar cuando alguien trata de hacer menos el trabajo de otras personas que son profesionales y haciendo su mayor esfuerzo (...) Yo no quería alzar (la voz), pero es que no me deja hablar”.

Qué le dijo Lola Cortés a Alexander Acha en “La Academia”

La polémica se desató en el concierto del sábado pasado, después de que Cesia y Eduardo interpretaron Acá entre nos, un clásico de la música mexicana que inmortalizó Vicente Fernández.

Y es que, al momento de las críticas, Lola Cortés no dudo en hacer uso de su característica personalidad para tachar de “mala” la presentación que recién habían dado los concursantes.

Ante esto, el hijo de Emmanuel no se contuvo y le pidió a la crítica que se abstuviera de decir groserías y le solicitó que fuera más respetuosa al dar sus opiniones.

Los famosos discutieron en vivo (Foto Instagram: @soylolacortes, @alexanderacha)

Lola Cortés se molestó rápidamente por las declaraciones del intérprete de éxitos como Te amo y ambos iniciaron una intensa discusión.

“A mí tampoco me gusta lo que está pasando en el escenario, señor, y cuando un público va a pagar por lo que ve...tenga cuidado. Usted es el director, se lo dije desde un principio, si algo está mal me voy contra usted” señaló.

Asimismo, después de que Alexander pidiera cese a los ataques hacia los maestros del programa, Lola Cortés se levantó de su asiento para exigirle al director que no cometa errores con Eduardo -quien recientemente regresó al reality- al pedirle que cante música regional mexicana: “Esto no es culpa de ellos, es culpa de ustedes y usted no puede cargar con eso, eso es lo que más le duele”.

