Montserrat Oliver reaccionó al caso ‘Black Jaguar-White Tiger’: “Si antes creía poco en la humanidad, ya no creo nada”

Uno de los casos que ha causado gran indignación entre la sociedad mexicana en fechas recientes fue el expuesto por el activista y creador de contenido, Arturo Islas, quien denunció al santuario Black Jaguar White Tiger por albergar a más de 200 felinos en condiciones de abandono. El caso escaló a nivel mediático y diversas personalidades cercanas al mundo animal han dado sus posturas. Tal fue el caso de la conocida presentadora, Montserrat Oliver.

Fue por medio de un live en su cuenta de Instagram en donde la también activista en pro de los derechos animales no pudo ocultar su disgusto y decepción con relación a la fundación entonces encabezada por Eduardo Serio: “Si antes creía poco en la humanidad, ya no creo nada. Es impresionante cómo hay gente que empiezas a admirar por la labor que hacen con los animales y de buenas a primeras ya no están ahí para ellos”, expresó en su en vivo.

La también productora mexicana de 56 años, compartió que esta sería la segunda experiencia de maltrato animal que escala de forma mediática: “Es la segunda vez que me pasa. Una vez con un albergue de perritos en Monterrey, que lo tenían impresionantemente hermoso; era como el cielo para los perros. Hice todo para poder ayudar, para llevar perritos y, de repente, se fue el dueño. Abandonó a todos los perros [...]”, subrayó.

“Y hoy está pasando todo esto con Black Jaguar-White Tiger. La verdad nunca lo pensé, nunca lo creí. No me cabe en la cabeza. No lo creo. Es horrible y el karma los va a alcanzar a todos los que usen a los animales para lucrar, para hacerse famosos, para ganar dinero”, añadió la expresentadora de Reto 4 elementos en su mensaje.

La también actriz de 56 años hizo un especial hincapié al afirmar que no cree en ninguna fundación, ni en las excusas que han empleado los infractores para buscar evadir la responsabilidad de sus actos que dieron como resultado las condiciones deplorables a la que se enfrentaban los animales de Black Jaguar-White Tiger.

“Por eso no creo en ninguna fundación, más que si yo hago las cosas por mi cuenta. Estoy traumada. No podemos juzgar a nadie, también hubo una pandemia. No estoy defendiendo absolutamente a nadie, pero todavía no lo creo. No lo puedo creer, estoy triste, sino lo que sigue. Y luego hay gente que se dedica a señalar a otra y tampoco ven lo que ellos hacen”, evocó.

Cuatro leones fueron trasladados y reubicados por la Profepa luego de la denuncia contra el dueño del santuario Black Jaguar White Tiger, Eduardo Serio, por abandono y maltrato animal.

“Yo nada más les quiero decir que mucho cuidado a quienes les creen y mucho cuidado con todo porque desafortunadamente hay muchos seres humanos que nada más quieren dinero y hacerse famosos a costa de todos los que tenemos buen corazón y que sí queremos hacer algo para los animales”, resaltó.

La también exparticipante de Big Brother Vip le mandó un mensaje a las autoridades mexicanas que cambiaron de hábitat a las 200 especies de felinos que fueron expuestas: “Yo solo les quería decir que no tengo palabras, que si pueden ayudar con algo a los animalitos, lo hagan por su cuenta, siempre. Que en ustedes quede el que hicieron algo bien, porque cuando lo ponemos en manos de otra gente nunca sabemos cómo va a acabar”, resaltó.

Para finalizar, Montserrat Oliver lamentó el rumbo de vida al que fueron expuestos los animales y resaltó que la codependencia humana solamente tendrá consecuencias negativas en los felinos: “Ahora se los van a llevar a otro lado (a los animales), en donde seguramente también van a sufrir. La única libertad de esos animalitos, me duele decirlo, pero sería morirse. Porque ya no pueden estar en libertad, ya no están acostumbrados”, remató.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum indicó que la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México junto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) serían las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los más de 200 felinos y que serían trasladados a diversos centros de preservación como en Chapultepec, San Juan de Aragón o el de los Coyotes.

