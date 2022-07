Aislinn Derbez confirmó su ruptura con Jonathan Kubben: “Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera”

IG: @aislinnderbez / @jonathankubben

Aislinn Derbez se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que confirmara una noticia que durante semanas fue rumoreada en redes sociales: su separación del fotógrafo Jonathan Kubben. El ahora ex noviazgo de la hija de Eugenio Derbez ha generado gran controversia, pues aunque se desconocen los motivos, la forma en cómo ha compartido con su público la información ha levantado sospechas sobre cómo fue la relación.

Fue a través de sus redes sociales que la protagonista de producciones como A La Mala, Te presento a Laura y Qué pena tu vida respondió en una ronda de preguntas a través de su cuenta de Instagram su verdadera situación sentimental, respondiendo de manera muy sincera a la pregunta de un seguidor sobre si tenía pareja:

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, conectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, escribió sobre una foto en la que aparece rodeada de amigos, entre ellos la también actriz Esmeralda Pimentel.

Así compartió la noticia (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

La dinámica en dicha red social parece ser una manera cómoda para la actriz de mantener una comunicación directa y sincera con sus seguidores, pues no fue el único cuestionamiento que decidió responder, pues también se le preguntó “cómo se dejaba a alguien que amas pero han tratado tantos años y no son felices”, a lo que la también actriz de proyectos de televisión como Gossip Girl Acapulco, Los héroes del norte y Mujeres asesinas 3 respondió:

“Esta pregunta te la contesta @fuerzainconsciente en su último post que pondré aquí: Nuestra energía es lo único que verdaderamente nos pertenece y cuidarla es nuestra responsabilidad. Saber traspasar la culpa que te dice que tienes que estar, acompañar aún cuando te hace mal, es un acto de valentía absoluto. Alejarte de quien amas porque se está viendo afectado tu bienestar es completamente válido. Sea pareja, amistad, familiar, no importa. Vivimos en un mundo donde se premia la incondicionalidad a cualquier precio y así vamos creando desórdenes energéticos, deudas inconscientes y enojos desmedidos”.

Aislinn Derbez compartió diversos pensamientos (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

Continuó agregando: “Que me aleje no significa que no te ame, pero así no me interesa seguir, es tiempo de volver a mi. Retiro mi energía cuando lo siento, sin rencor, sin culpa. Trabajos, relaciones, hogares, pasiones. Tenéis el derecho de dejar morir lo que tenga que partir, podes tomar la decisión de ir en otra dirección, la única deuda es con tu corazón”, finalizó.

La segunda oportunidad después de Mauricio Ochmann que tampoco resultó

Tras haberse divorciado del padre de su hija, Mauricio Ochmann, la hija de Eugenio Derbez decidió hacer público su segunda gran oportunidad en el amor. En diciembre del 2021 la actriz reveló que su nueva pareja era Jonathan Kubben, conocido por su contenido en redes sociales como Mom, I’m fine.

La relación solo duró un par de meses Foto: Instagram/@aislinnderbez

“Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas.⠀Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así”, escribió él en Instagram en ese momento.

Aunque ahora se sabe que la relación no prosperó como se imaginaba, a los fans de Aislinn Derbez no han dudado en dejarle una ola de comentarios positivos en sus fotografías, argumentando que todo “pasa por algo” y que lo importante es que siga creciendo profesionalmente como lo ha hecho todos los integrantes de la dinastía de Eugenio.

