¿Te sientes viejo?: se cumplieron 10 años de ‘Gangnam Style’ y así lo celebraron en redes

Hasta el momento es considerado el mayor éxito de PSY. (Captura de pantalla YouTube: officialpsy)

La historia de la música a nivel mundial se cuenta con base en los grandes éxitos que han marcado generaciones, no solo por la composición en sí, sino por todo el fenómeno que desataron tras inundar los principales canales de difusión. Tal es el caso de Gangnam Style, icónica canción de PSY que este mes de julio celebró su décimo aniversario y, como era de esperarse, usuarios de redes sociales recordaron con mucha nostalgia el paso que populaizó el rapero con su videoclip.

Desde las primeras horas de este viernes, Twitter se inundó con publicaciones por aniversario del éxito surcoreano que llegó a las plataformas digitales el 15 de julio de 2012, y que pese a todo pronóstico, con su pegagoso sonido y peculiar paso se convirtió en la primer canción viral con alcance a nivel mundial. Desde ese entonces, el tema del rapero PSY suena en todo tipo de lugares en México, desde bodas hasta antros, y siempre hay quienes imprimen su estilo con el también conocido como paso del caballo.

Muchos usuarios de la plataforma quedaron sorprendidos al conocer el lapso de tiempo que pasó desde que escucharon la canción por primera vez, mientras que otros recordaron por qué es considerada como un clásico.

“¿Cómo que hace 10 años salió Gangnam Style?”. “Han pasado 10 años, qué locura”. “Él que le enseñó al mundo lo que era un viral de Internet. Me siento oficialmente vieja”. “La canción Gangnam Style cumple 10 años, pues sí que pasa rápido el tiempo”. “¿Te sientes viejo? Hoy Gangnam Style cumple 10 años desde que salió”. “En serio, nada fue lo mismo después del Gangnam Style”. “Gente como que hoy se cumple 10 AÑOS de Gangnam style?! Se siente como si fuera ayer que la canción salió”, fueron algunas reacciones en Twitter.

antes de "Gangnam Style", PSY había logrado tener éxito dentro de Corea con sus primeros discos, pero ninguno se igualó a su máxima canción. (Captura de pantalla YouTube: officialpsy)

Y es que dicha canción convirtió en una estrella mundial a PSY, pues además de las ganancias multimillonarias que ha obtenido, también tuvo la oportunidad de coincidir con grandes figuras de la música a nivel mundial como Madonna y Britney Spears. Pero eso no es todo, muchas personalidades han recreado su paso dentro y fuera de los escenarios.

Actualmente, el videoclip cuenta con 4 mil 479 millones 804 mil 948 reproducciones en YouTube y los números siguen en aumento. El audiovisual se posiciona por debajo de Baby Shark Dance, Despacito -de Luis Fonsi y Daddy Yankee-, Johny Johny Yes Papa, Shape of you -Ed Sheeran- y See You Again -Wiz Khalifa-, canciones que integran el TOP5 dentro de YouTube.

Muchos usuarios de la conocida plataforma de videos aprovecharon la ocasión para dejar sus felicitaciones en la sección de comentarios del videoclip, motivo por el cual posiblemente el número de visualizaciones aumente tras el décimo aniversario de la canción. También es importante mencionar que no es la única plataforma donde se puede escuchar el tema, también está en Spotify y Apple Music, por mencionar algunas.

LOS ÁNGELES, CA - 30 DE OCTUBRE: PSY asiste a la gala 2016 LACMA Art + Film en LACMA el 29 de octubre de 2016 en Los Ángeles, California. (Foto de Jason LaVeris/FilmMagic)

Por su parte, PSY recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar el aniversario de su canción con sus casi 3 millones de seguidores en la plataforma. Con motivo de esta ocasión tan especial, el cantante subió una captura de pantalla que tomó de su video en YouTube, donde resaltó que está disponible desde hace 10 años.

Día D. Espectáculo empapado de #psy seúl 10º aniversario de #Gangnam Style #gangnamstyle10thanniversary ¡El día especial se vuelve aún más especial, así que es aún más especial!

Es difícil calcular las cifras verdaderas del alcance que ha tenido el tema a nivel mundial, pues además de los resultados que arrojan las plataformas también es importante considerar otras las versiones, homenajes y parodias que se han hecho alrededor del mundo.

SEGUIR LEYENDO: