YosStop confesó que padece ansiedad durante su embarazo: ”La vida no se cansa de mandarnos pruebas”

Han pasado poco más de tres meses desde que Yoseline Hoffman mejor conocida como YosStop anunció que estaba embarazada. Tras esta situación, la creadora de contenido mexicana de 31 años se ha encargado de dar los últimos pormenores de su salud física y mental, por lo que su última actualización llamó fuertemente la atención de sus seguidores cuando reveló que sufre de ansiedad.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, YosStop informó a sus seguidores que ha estado sufriendo ataques de ansiedad y decidió darlo a conocer para mostrar un lado más real sobre el embarazo, ya que aclaró no siempre todo es “color de rosa”.

La futura madre que cuenta con poco más de 7 millones de seguidores en la red social detalló que la causa de su ansiedad se debería a distintas situaciones que ha estado viviendo recientemente, y destacó que lamenta que su bebé tenga que sufrir junto con ella: “Siento horrible por la bebé que sienta todo esto que no puedo evitar”, redactó.

“Nunca nada es solo color de rosa, no quiero compartir solo lo bonito, he pasado dos días llena de ansiedad a tope”, añadió.

Más adelante, la youtuber recalcó que a diferencia de otras ocasiones en la que tuvo que afrontar pruebas que la “dañaron”, tiene que mantenerse fuerte y segura por su futuro primogénito por lo que se mostró bastante optimista, pues cree que entenderá las razones en un futuro.

“Nos han pasado cosas maravillosas después de tanto daño y parece que la vida no se cansa de mandarnos pruebas que para variar en este momento no entendemos, pero que estoy segura de que después lo haremos”, concluyó.

Por otro lado, durante la primera semana de julio YosStop junto a su pareja sentimental y futuro prometido, Gerardo González Bañales compartieron de igual forma como revelaron el sexo de su bebé. En las imágenes se puede apreciar a Yoseline y Gerardo -su esposo- en el centro de un espacio al aire libre donde abrieron una bomba de humo que expulsó su contenido en color rosa.

Entre gritos y aplausos, los futuros padres primerizos se fundieron en un cálido abrazo y se mostraron felices porque en los próximos meses recibirán a una niña de quien todavía se desconoce el nombre. YosStop musicalizó el fragmento audiovisual con Girl on fire de Alicia Keys.

“It’s a girl and is on fire”, escribió Yoseline Hoffman en la descripción del audiovisual que reunió poco más de 500 mil reacciones y miles de mensajes deseándole estabilidad emocional y salud mientras se encuentre en cinta por algunos meses más. Asimismo, dentro de la caja de comentarios se puede encontrar la reacción de Gerardo González, el feliz padre: “Voy a tener una princesita”.

Tiempo después, YosStop colgó imágenes en sus historias de Instagram donde recuperó detalles de su última visita al ginecólogo. Notablemente emocionada por su embarazo, la creadora de contenido mostró cómo luce actualmente su bebé y bromeó sobre las borrosas ecografías que le dio su doctor.

“Pos no le entiendo pero ahí está todo bien”, escribió sobre una fotografía que tomó del monitor donde estaba la ecografía. Tras notar que no lograba diferenciar el cuerpo de su bebé, su esposo tomó una nueva imagen y con ayuda de las herramientas de su editor de fotos dibujó la posición que tendría la bebé: “Gerardo es un artista, gracias por interpretarme el ultrasonido”.

