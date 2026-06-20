El milagro de Tumaco: así se logró la reactivación del puerto para el ingreso de gasolina y la puerta a la exportación agrícola

Según el gerente de la Sociedad Portuaria de Tumaco, la operación logística del puerto ha superado las cifras iniciales de 60.000 o 70.000 barriles por buque - crédito Puerto de Tumaco

Activar el puerto de Tumaco ha sido un reto para las autoridades regionales, puesto que se han tenido que dejar a un lado los estigmas que existían sobre la región y buscar que diferentes sectores le apuesten a la infraestructura costera en Nariño.

Es por ello que la Alcaldía de Tumaco y la administración del puerto han destacado lo registrado durante una visita técnica que realizó el Ministerio de Minas y Energía, que, liderados por el jefe de la cartera, Edwin Palma, reafirmó que la capital nariñense está transformando las realidades territoriales de la zona. Ante la historia de un puerto que fue dejado en el abandono, el jefe de la cartera energética subrayó que hoy se demuestra que Tumaco se ha convertido en “un nodo logístico con un potencial inmenso para la importación y exportación”.

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El milagro del puerto de Tumaco

El puerto de Tumaco ahora recibe buques con cargas superiores a 100.000 barriles - crédito Puerto de Tumaco

Palma destacó que en el pasado era impensable que el puerto de Tumaco fuera utilizado para la llegada de combustible y otro tipo de productos, mientras que en la actualidad se ha convertido en pilar para evitar la falta de suministro de gasolina en la región.

“Todo el mundo decía que por aquí, por el puerto de Tumaco, era imposible el transporte marítimo. Hoy lo estamos demostrando con hechos”, afirmó el ministro Palma, que durante el recorrido por las instalaciones indicó que está asegurado el transporte de combustibles líquidos para el suroccidente del país.

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La operación del puerto ya está generando beneficios directos para la población de Nariño, entre ellos la reducción en el costo del galón de gasolina y diésel, gracias a una logística más eficiente para el ingreso de combustibles.

“Hoy estamos demostrando que este puerto tiene un enorme potencial. Ya no solo recibe buques con combustibles, sino que también está llamado a convertirse en una plataforma para importar y exportar productos que reactiven la economía de la región y del país”, declaró el ministro.

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La administración del puerto y la alcaldía de Tumaco destacan que la terminal se proyecta como nodo estratégico para la seguridad energética - crédito Puerto de Tumaco

Este impacto es corroborado por sectores como el mototaxismo. Kevin Rojas, representante de los transportadores, destacó que gracias a la gestión municipal, los precios del combustible han pasado de ser impagables a valores accesibles de 13.000 a 14.000 pesos por galón. “Antes nos costaba hasta 50.000 pesos; ahora es más cómodo adquirirlo y nos queda más tiempo para compartir con nuestras familias”, manifestó el trabajador.

Además del combustible, el puerto se ha consolidado como una plataforma clave para la exportación de productos agrícolas como el cacao y, recientemente, la caña de azúcar, lo que dinamizará aún más la economía local.

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Desde la administración del puerto han hablado sobre el compromiso con las comunidades apartadas, demostrando que Tumaco no solo es el puerto, sino que se trata de un territorio llamado a ser un “polo de desarrollo industrial y turístico de clase mundial”.

El ministro de Minas y Energía encabezó la revisión - crédito Puerto de Tumaco

Los resultados del uso del puerto

La Sociedad Portuaria de Tumaco (Pacific Port) ha reportado un salto en sus operaciones. De acuerdo con Arley Silva, gerente de la entidad, el puerto ha incrementado su capacidad de almacenamiento a más de 130.000 barriles, permitiendo el atraque de buques que transportan más de 100.000 barriles, superando las cifras de 60.000 o 70.000 que se manejaban inicialmente.

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Silva resaltó el despliegue de esta operación logística que va en aumento, lo que incluye la consolidación de la operación marítima. De acuerdo con el directivo, el puerto de Tumaco se proyecta como un nodo estratégico para la seguridad energética, la competitividad logística y el comercio exterior del Pacífico colombiano, demostrando que su potencial ya no es una promesa, sino una realidad que comienza a transformar la economía regional y provoca cambios en las poblaciones que se alejan de la violencia.