“Generó odio”: Christian Chávez se lanzó contra Molotov por la canción “Put...”

Chávez arremetió contra Molotov por llamar "himno" a la canción "Put*"

Luego de que los integrantes de Molotov aseguraron que se sienten orgullosos de su canción Put*, pues consideran que podría ser el nuevo himno de la comunidad LGBT*+, Christian Chávez arremetió contra la agrupación y les pidió tener “corazón”, pues tanto la palabra “put*” como la canción han fomentado agresiones contra el colectivo.

Durante su gira por Europa, Molotov brindó una entrevista para el portal Europa Press, en la que los integrantes fueron cuestionados acerca de las críticas que ha recibido Put* por ser catalogada una canción homofóbica, a lo que ellos aseguraron que en México “se ha convertido en un himno. Si tú estás orgulloso de ser quién eres, no hay que sentirse ofendido”.

No obstante, sus declaraciones no fueron bien vistas por algunos integrantes de la comunidad, entre ellos Christian Chávez, quien publicó este 7 de julio un video en su cuenta de Twitter. El actor negó que el tema se haya convertido en un himno y recordó cómo integrantes del colectivo han sufrido agresiones cada que lo escuchan.

La banda negó en España recibir comentarios negativos por su canción "Put*", pese a que esto se volvió una polémica desde años atrás (Foto: Cuartoscuro)

“Hago este video porque hace poco vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov, en el cual aseguran que el tema Put* es un tema de la comunidad LGBTQ+, no, señores, no se equivoquen. Es una canción que, en mi caso, y yo sé que en caso de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr a escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados”, comenzó el video.

El integrante de RBD aseguró que no está en contra de que se intente “reivindicar” una canción, pero no piensa que sea posible hacer a Put* un himno, pues implica una historia de odio hacia la comunidad LGBT+ ya que por años fue utilizada para ofender.

Aunado a ello, la palabra “put*” tiene una connotación negativa, por lo que no es una forma en que alguien deba referirse a una persona perteneciente al colectivo.

Christian ha relatado en varias ocasiones que ha sufrido de violencia por ser abiertamente gay (Foto: Instagram)

“Yo, en lo personal, fui violentado no sólo física, sino verbalmente, varias veces. Entonces, sí, creo que se puede reivindicar una canción, pero no se puede decir que es un tema de la comunidad, porque es un tema que le dolió mucho a la comunidad y que muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la última palabra que escucharon fue esa, put*”

Finalizó su mensaje pidiendo a los integrantes de Molotov que no hablen por la comunidad LGBT+, pues además de que ninguno de ellos se ha identificado como parte del colectivo, no tendrían consciencia del impacto negativo que produjo su canción.

“Por favor, un poco de respeto, porque no, esa canción no es de mi comunidad, esa canción no me representa, esa canción generó odio durante mucho tiempo. Así que, por favor, un poquito de corazón cuando se hable de estos temas, porque una persona cisgénero, heterosexual, no puede hablar de este tema sin saber todo lo que hemos vivido los que estamos detrás”, sentenció el también cantante.

La banda de rock recibió críticas en redes sociales por hablar bien de "Put*" (Foto: Facebook @Molotov Oficial)

El mensaje de Christian fue bien recibido en redes sociales, pues obtuvo respuestas positivas por parte de los internautas que concordaron con sus palabras.

“Esa canción ya no debería ser tocada. Que quede para la historia, para las redes. Pero que la dejen ahí”, “Que orgullo de ti! Siempre peleando por la gente”, “Usted es muy fuerte Chris, te admiro mucho”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.

Desde que Molotov aseguró que su canción debería convertirse un himno de orgullo, algunos usuarios no sólo se fueron contra la banda, sino que también cuestionaron el porqué, a 25 años de su lanzamiento, aún hay gente que la reproduce y canta, así como hay quien la defiende.

“Defendiéndola a capa y espada como si fuesen los chavitos de 1997″, “Que se amarren los huev*s para decir que es una canción homófoba”, “Mas bien es un himno a la homofobia”, fueron algunos tuits que se sumaron a la conversación.

