Jean Duverger se sumó como nuevo conductor a “Sale el Sol”

A finales de junio se anunciaron diversos cambios al interior del matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol cuando anunciaron la salida de Carlos Arenas. Ahora como parte de la transformación dentro de la producción recién anunciaron a uno de los nuevos conductores quien es un viejo conocido por la televisión mexicana, Jean Duverger.

Fue durante la más reciente emisión del programa de espectáculos Qué Chulada donde se le dio la bienvenida al ex Timbiriche quien se suma a Lisset y Mónica Noguera como nuevos presentadores: “Estoy muy feliz, muy contento la verdad es que me encuentro en un lugar maravilloso no me imaginaba tan chido, Imagen Televisión [...] Me encuentro con viejos amigos y conocidos”, subrayó.

“Fui multiusos, fue bailarín, conductor, presentador no sabía para donde ir, pero la vida me tenía preparado algo muy bueno”, explicó el ex Timbiriche al llegar al también programa de Imagen Televisión donde se sumara junto a Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera, Juan Soler, Álex Kaffie y otros conductores.

Para finalizar, habló de las dificultades que se pueden presentar al cubrir un programa matutino: “La verdad es que tuve que cambiar mi rutina”. Jean Duverger nació en Cosamaloapan, Veracruz, el 5 de abril de 1973, por lo que actualmente tiene 49 años de edad. Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa por lo que se presenta como presentador y bailarín.

Se dio a conocer en la industria Musical en 1992, año en que formó parte de la agrupación Timbiriche tras la expulsión de Kenya Hijuelos. Aunque no es cantante se desempeñó como bailarín; no obstante, sí prestó su voz a los temas Qué onda contigo y Nos vamos al mundial, lanzados en 1994, año en que se desintegró Timbiriche.

Posteriormente probó suerte en la actuación, su trabajo quedó plasmado en las telenovelas: Vivo por Elena, El privilegio de amar y Las Juanas. Su desempeñó fue tan bueno al punto que productores de teatro lo invitaron a participar en algunas puestas en escena como Vaselina y La palomilla.

Tras su facilidad detrás de las cámaras y en los escenarios decidió incursionar en el mundo de la conducción donde logró posicionarse como uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión mexicana por su paso en Ritmo-son, Elektrízate, Mejores amigos y Fox Sports para Todos.

Cabe recordar que estos cambios se dieron tras la salida del productor Andrés Tovar, por lo que la empresa decidió sumar nuevo talento, entre los nombres que se sondearon para sumarse a la producción fueron Natalia Téllez, Ingrid Coronado y varias más.

Por otro lado, otra de las salidas que se dieron dentro del matutino fue la de Carlos Quirarte, antes de Sale el Sol estuvo en Venga la Alegría desde el 2012 hasta el 2020 donde fungió como jefe de información en un principio, hasta que años después ocupó cuadro junto al ya conocido elenco del programa insignia de Azteca.

La salida de ambos conductores no pasó desapercibida y rápidamente los ávidos seguidores de Sale El Sol por medio de redes sociales criticaron duramente la forma en la que se les despidió pese a su duradera etapa dentro del matutino.

Sin embargo, tras la presentación de Jean Duverger su presentación este jueves 7 de julio, los fanáticos de Sale el Sol se pronunciaron y celebraron su incursión a través de la cuenta oficial en Instagram: “Que genial, me encanta su energía”. “Que bueno, para compensar la salida de Carlos Arenas porque hace mucha falta y también Paulina”.

